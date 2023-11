¿Eres amante de la cocina? Seguro que disfrutas de la comodidad que brinda el congelador, pero ten cuidado: no todos los alimentos se pueden congelar. Hoy te desvelamos los 7 alimentos que NUNCA deberías congelar. Estamos seguros de que esta información cambiará tu forma de almacenar tus comestibles y protegerá tu salud.

El congelador, ese fiel aliado que nos permite conservar alimentos por más tiempo y ahorrar dinero, puede convertirse en un enemigo silencioso si no sabemos qué no deberíamos introducir en él. Algunos alimentos no solo pierden sabor, textura y calidad nutricional al congelarse, sino que también pueden convertirse en peligrosos para tu salud.

Alimentos que nunca hay que congelar

Aquí están los siete alimentos clave que debes evitar a toda costa:

Huevos con cáscara: No se pueden congelar los huevos pretendiendo que al sacarlos del congelador y descongelarlos estén como si estuvieran recién puestos. Aquí no hay discusión, los huevos deben mantenerse siempre refriguerados en la nevera. Lo que sí podemos hacer es congelar sus claras. Verduras con alto contenido de agua: El brócoli, la lechuga y el pepino, por ejemplo, se vuelven blandos y acuosos cuando se congelan, perdiendo su frescura y sabor. Por lo que los expertos no recomiendan que se congelen. Lácteos líquidos: La leche o el yogur al congelarse se separan y la textura y sabor sufren alteraciones drásticas al descongelarse. Patatas guisadas o cocidas: Al congelarlas, las patatasse vuelven grumosas y granulosas. ¡Mejor guárdalas en un lugar fresco y oscuro! Frutas con alto contenido de agua: Por ejemplo, las fresas, uvas y sandía al contener un gran porcentaje de agua en el proceso de congelación pierden toda este líquido y se convierten en una pulpa desagradable al congelarse. Salsas con almidón: Las salsas espesadas con almidón, como la salsa bechamel, se separan y se vuelven poco apetitosas al congelarse. Conservas:Las conservas en lata pueden expandirse y reventar cuando se congela. Traslada tus conservas a recipientes adecuados.

Cuidar lo que pones en tu congelador es esencial para mantener una limpieza en el congelador y, además, evitar dañar a tu salud. Además de poder disfruar al máximo del sabor y las propiedades de los alimentos que estamos consumiendo.

Con estos consejos, te aseguramos que estarás un paso más cerca de ser un maestro culinario en casa. ¡Comparte esta información con tus amigos para que todos disfruten de alimentos de calidad y eviten sorpresas desagradables en la cocina!