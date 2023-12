El pescado es uno de los alimentos que más beneficios aporta a nuestra salud. Su consumo está asociado a distintas cualidades que pueden beneficiar positivamente a nuestro cuerpo. Este alimento tiene desde ácidos omega-3 hasta sus propiedades que podrían ser antiinflamatorias y ayuda a cuidar la salud teniendo una alimentación más equilibrada. Es el caso como podría ser del pescado, el salmón, atún y las sardinas que poseen una serie de ácidos grasos esenciales que ayudarán a que tu organismo funcione de manera adecuada, debido a su gran papel desempeñado en la salud cardiovascular y cerebral. Se ha demostrado toda la serie de efectos beneficiosos a la hora de reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, igual que podría darse a la hora de la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Aliado para nuestra salud

Todos aquellos alimentos que tengan ácidos omega-3 pueden beneficiar al cerebro y al tema sistema nervioso, como podría ser el pescado. Estos nutrientes son clave para desarrollar un papel fundamental en la función cerebral, la salud mental y el desarrollo cognitivo. Hay hasta investigaciones que recomiendan el consumo de este alimento, porque es capaz de reducir hasta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El pescado tiene otros nutrientes como la vitamina del grupo B, o la vitamina B12 y la niacina, que son muy importante para la salud, todos estos nutrientes desempeñan un papel muy importante en el metabolismo energético y la salud cardiovascular. Aparte, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, que son esenciales para el proceso de reparación y crecimiento de los tejidos.

Al elegir este alimento, obtienes otras ventajas como que te puede servir de alternativa saludable a las carnes rojas, ya que son un alimento que contiene altos niveles de grasas saturadas y se puede reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol, y esto provoca que a su vez mantengan un mayor nivel de lípidos más saludables en el cuerpo. Además, es un alimento fácil de digerir, que se convierte en una opción perfecta para todo aquel que tenga problemas digestivos.

Tres pescados prohibidos

Por norma general, el pescado es un alimento sano, sin embargo, hay algunos como estos tres, que vamos a ver a continuación, que nos recomiendan los médicos evitar.

Panga

Se trata de uno de los pescados que ha conseguido la peor fama en el mundo. Es criado en el sudeste asiático y se ha cuestionado su calidad por la contaminación de aguas. Es uno de los más baratos y además, los expertos han señalado su sabor insípido y que contiene muy pocas proteínas.

Perca

Otro pescado señalado por su escaso aporte nutricional. La mayoría de la gente lo come por sus escasas calorías, pero obtiene un valor nutricional que es ínfimo, por ese motivo los expertos afirman que no merecer la pena incluirlo en dietas para adelgazar porque no aportan nada de beneficio a tu cuerpo.

Tilapia

Se trata de un pescado que viene de Asia y también tiene pocas calorías. Se incluye en guisos donde no aporta nada, y es significativo su poco aporte en omega-3, una de las propiedades más conocidas y beneficiados de comer pescado.

Cualquiera de estos tres pescados, se puede sustituir fácilmente por la merluza que sí que es un alimento que nos puede beneficiar unas mejoras en el cuerpo