El dentista debe ser una de las piezas clave en el sistema de salud de una sociedad

Más de cien años de historia avalan la trayectoria de la clínica Dental Triana, un referente en el ámbito de la salud y no solo la bucodental, como nos explica su gerente, el odontólogo, implantólogo y experto en sueño, el doctor Renzo Bellini: “Nos gusta tratar al paciente de forma muy personalizada y escuchar qué prioridades y expectativas nos refieren. No todo el mundo necesita el mismo tratamiento ante el mismo problema. Por otro lado, debemos estar muy atentos a todas las pistas que nos brinda en la entrevista y la exploración porque, aunque en principio parezcan inconexas, pueden explicar por qué se están produciendo unos procesos patológicos y no otros. Esto es muy importante ya que el odontólogo es el personal sanitario que más personas sanas atiende periódicamente a lo largo de su práctica clínica y, probablemente por eso, es uno de los más indicados para hacer un screening general del estado de salud de los pacientes y derivarlos a otros especialistas cuando sea necesario.

Fachada diurna, Clínica Dental Triana / La Provincia.

¿Por ejemplo?

“Pues, hay muchas situaciones pero, por ejemplo, estamos orgullosos de haber advertido a tiempo a personas con indicios de síndrome metabólico temprano, que de no tratarse, podrían haber terminado con una diabetes, entre muchas otras patologías. Por eso reivindicamos la labor del dentista como sanitario generalista especializado en la boca, esencial en una Sanidad con enfoque preventivo. Porque la boca es la principal puerta de entrada a nuestro organismo, esencial para funciones vitales básicas; porque a través de la boca se manifiestan otras enfermedades y porque el paciente, en una entrevista te comenta detalles que pueden orientar sobre otras posibles patologías.

Nuestras historias clínicas son bastante completas. Dedicamos mucho tiempo a la escucha activa y al empoderamiento del paciente… con esto quiero decir, a dotar a los pacientes con el conocimiento necesario para que puedan decidir qué camino elegir con la información suficiente. Como esta es una de nuestras características, hay muchas personas que vienen a pedirnos consejo, antes de abordar un tratamiento, porque se fían de nuestro criterio médico”.

Lo importante que es la odontología y, sin embargo, en su mayoría requiere de una consulta privada…

“Creo que cualquier odontólogo estaría de acuerdo en que la Sanidad Pública debería ampliar las coberturas odontológicas que ofrece a la ciudadanía. Cuanto menos tener una buena estrategia de detección temprana de posibles problemas, porque la verdad es que apostando por una filosofía preventiva y una correcta educación sanitaria se evitarían tantas dolencias complicadas y se ahorraría tanto gasto sanitario que no sé cómo no se invierte más en este sentido… modelos mixtos, como existen en otros países, serían posibles.”

¿Qué patologías podrían evitarse con un seguimiento preventivo?

“Muchísimas, a parte de las estrictamente bucales y su consecuente pérdida de calidad de vida, van desde problemas digestivos, patologías cardíacas, respiratorias o neurodegenerativas y psicológicas, hasta tumores. Yo estoy muy metido en la parte de la medicina del sueño que atañe a los odontólogos. Diagnosticar si la respiración es oral o nasal, si hay ronquido y pueden existir paradas respiratorias, también llamadas apneas, si son de origen obstructivo o no, su posible relación con el bruxismo y el reflujo ácido nocturnos,… Conocer esto nos permite prevenir problemas mayores, como hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, etc.

Fachada nocturna Iiluminada, Clínica Dental Triana / La Provincia.

¿La apnea del sueño puede inducir diabetes?

“Sí, entre otras cosas, la apnea del sueño favorece la aparición de diabetes porque durante episodios continuados de apnea del sueño el cortisol, la conocida hormona del estrés, aumenta su presencia en sangre al detectar el organismo que no estamos oxigenándonos adecuadamente. A su vez, este cortisol aumenta la resistencia a la insulina haciendo que al organismo le cueste más introducir la glucosa que está circulando por la sangre en los tejidos. La resistencia a la insulina te hace pedir más dulce, pues no llega a las células que necesitan la glucosa y así es un círculo vicioso. Si ni el oxígeno ni otros nutrientes llegan a los tejidos ni al cerebro, te encontrarás todo el día cansado: aunque duermas muchas horas, no permaneces en sueño profundo porque tu cerebro te mantiene más superficialmente dormido para que respires más activamente. Todo esto, a parte, resulta en un deterioro cognitivo: somnolencia, falta de concentración, de memoria, irritabilidad,…”.

¿Qué habría que hacer para prevenir la apnea del sueño desde el punto de vista odontológico?

“Lo primero sería realizar una buena exploración de las vías aéreas altas: ver qué síntomas refiere el paciente y qué estructuras podrían estar provocando la obstrucción. Prestamos especial atención a la presencia de retrusión mandibular, a la anatomía del paladar, a si la respiración es bucal, a si el paciente tiene bruxismo del sueño,…El ronquido y la somnolencia son uno de los principales signos de alarma. Una vez hecha la exploración, si se sospecha que puede existir AOS (Apnea Obstructiva del Sueño) lo primero sería recomendar e instruir sobre medidas generales de higiene del sueño y derivar a una Unidad del Sueño para su diagnóstico. Como tratamientos, la expansión de paladar, si es estrecho y profundo, mediante la ortopedia y ortodoncia, las terapias para aumentar el tono de la musculatura faríngea, las basadas en Dispositivos de Avance Mandibular (DAM) para evitar el colapso y la reeducación de los hábitos linguales son algunas de las estrategias para solucionar el problema que los odontólogos podemos aportar. Y sobre todo, dar información al paciente,

Hasta hace un tiempo se pensaba que la apnea era un problemática más relacionada con la obesidad, pero esos patrones han cambiado y ahora sabemos que existen muchos perfiles no diagnosticados susceptibles de padecer esta condición, por ejemplo las personas con hiperactividad o niños con déficit de atención.

Operando en Sala Quirúrgica / La Provincia.

¿Y todo esto puede resolverlo el odontólogo?

“Lo ideal, como dije, es abordar este tipo de casos con un equipo multidisciplinar configurado alrededor de una Unidad del Sueño, donde un odontólogo experto en Medicina del Sueño puede ser parte de la solución o resolverla completamente dependiendo de sus características, lo importante es que sepa valorar el problema en su conjunto y remitir cuando sea necesario. Lamentablemente, aunque en Canarias hay profesionales de distintas especialidades que se dedican al sueño, no hay ninguna unidad completa que aborde los casos de una forma coordinada… En el Archipiélago solo habemos dos profesionales de la odontología homologados por la Fesmes (Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño). Dental Triana, además, dispone de dos polígrafos específicos para estudios domiciliarios del sueño.

Entonces, más allá de los típicos problemas de reponer dientes perdidos, caries, gingivitis, etc, ¿es recomendable solicitar consulta cuando haya problemas de ronquidos o bruxismo, por ejemplo…?

“Sí, es recomendable acudir a un experto en la materia. Se ha demostrado una alta correlación, de más de un ochenta por ciento, entre la apnea y el bruxismo, tanto que hay teorías que ven en el bruxismo del sueño una respuesta defensiva del organismo frente a la baja oxigenación.

Sala Quirúrgica / La Provincia.

Entonces, el bruxismo puede que no sea tan malo… ¿son recomendables los tratamientos con bótox para estos casos?

“Desde luego puede que ayude a desbloquear la vía aérea en determinados casos de apnea, pero el bruxismo continuado es perjudicial para los dientes y para todo el sistema masticatorio porque lo sobrecarga y facilita un desgaste intenso de la dentadura. Además, cuando es muy intenso y continuado, puede terminar por producir fracturas dentales y otros problemas en la articulación temporomandibular difíciles de resolver. La terapia basada en la aplicación de toxina botulínica, realizada por un profesional cualificado, ayuda a rebajar temporalmente la tensión en casos agudos, permite al paciente disminuir el daño que se está autoinfligiendo y nos concede tiempo para aplicar otras terapias para mejorar esta condición y el problema respiratorio si lo hubiera.

Los doctores Bellini y todo su equipo continúan con la actitud de mejora continua de tecnologías y técnicas, basadas en la evidencia, que caracterizó a sus antecesores, pero aprovechando las ventajas de la odontología digital actual para brindar una experiencia mucho más precisa, rápida y agradable al paciente. Todo ello sin perder el foco en ofrecer un servicio que trate al paciente y no sólo a la enfermedad. La pasión por la profesión que demuestra Renzo Bellini se transmite en cada una de las explicaciones que aporta sobre la importancia de la prevención y la atención personalizada, algo de lo que pueden presumir en su clínica, en la que aplican todo tipo de tratamientos referidos a la salud bucodental. No hay más que acudir a las reseñas online para darse cuenta de los buenos resultados de los pacientes, incluso los menos proclives a la visita a la consulta del dentista.

Revisión Multidisciplinar de los casos / La Provincia.

Más allá de la Medicina del Sueño, los servicios que ofrece Dental Triana dan un servicio completo al paciente mediante profesionales especialistas en cada área, que trabajan coordinadamente: medicina oral, estética dental, periodoncia, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y de la ATM, halitosis, caries, etc. teniendo siempre en cuenta el enfoque de la Odontología Mínimamente Invasiva y las prioridades del paciente.

Así es que ya lo sabe, si piensa que puede tener algún problema relacionado con la salud bucodental, la clínica Dental Triana está en la Calle Triana, 88, 1º, 35002 Las Palmas de Gran Canaria; en los teléfonos 928 364 549 – 630 971 017 o a través de su web dentaltriana.com