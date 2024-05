Avances en Disfunción Vestibular: Restauración del Equilibrio

Desde el año 2018, un ambicioso proyecto de investigación, financiado por la Unión Europea, denominado «Bionic\VEST» ha estado marcando un camino sin precedentes en el tratamiento de la disfunción vestibular bilateral. Este proyecto, ha reunido a algunas de las mentes más brillantes en el campo de la neurociencia y la ingeniería biomédica con un objetivo claro: restaurar el equilibrio y la audición en pacientes que sufren de desequilibrio crónico.

El Hospital Universitario Insular y Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la Universidad de Las Palmas, ha sido un punto focal en esta investigación, siendo pionero en el uso de tecnologías de estimulación dual para abordar los desafíos asociados con la disfunción vestibular bilateral. Gracias al liderazgo del Dr. Ángel Ramos Macías y su equipo, el hospital se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan la angustia diaria de la pérdida de equilibrio y audición.

Uno de los avances más destacados ha sido el desarrollo de implantes de estimulación dual, diseñados para proporcionar una estimulación precisa del órgano otolítico en el oído interno. Estos implantes, que han sido implantados con éxito en varios pacientes en Europa, representan un hito significativo en el campo de la medicina biónica.

El proyecto Bionic\VEST ha sido pionero en este campo, con la participación de investigadores de varias instituciones de Europa, incluidas universidades, centros de investigación y empresas del sector médico; Universidad de Amberes, Universidad de Roma y Universidad de Navarra. Gracias a esta colaboración, se ha logrado desarrollar una prótesis vestibular que aspira a convertirse en la tercera prótesis biónica sensorial en la historia de la humanidad, después del implante coclear y la prótesis de retina.

Los resultados preliminares del proyecto son extraordinarios. Hasta la fecha, se han implantado un total de once pacientes en Europa con esta nueva tecnología de estimulación dual, y los informes iniciales muestran una mejora significativa en su equilibrio y calidad de vida. Además, la investigación ha sido publicada en prestigiosas revistas científicas, lo que demuestra el impacto y la relevancia de este trabajo a nivel internacional.

El desarrollo de Bionic\VEST ha sido posible gracias a la colaboración entre distintas disciplinas, desde la medicina hasta la ingeniería, pasando por la neurofisiología y la audiología. Este enfoque multidisciplinario es fundamental para abordar problemas complejos como la disfunción vestibular bilateral y desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la vida de las personas afectadas.

Los resultados de estos estudios han sido publicados en revistas médicas de renombre, como el Journal of Clinical Medicine, Frontiers in Neurology o Laryngoscope, destacando la efectividad de la estimulación neural en la recuperación del equilibrio. Estas publicaciones no solo respaldan la validez científica del proyecto Bionic\VEST, sino que también inspiran esperanza en millones de personas en todo el mundo que sufren de trastornos vestibulares severos.

Proyecto Bionic \ VEST. / La Provincia.

El impacto de este proyecto trasciende las fronteras de la medicina, abriendo nuevas perspectivas en la intersección entre la ingeniería y la salud humana. La colaboración entre instituciones clínicas, universidades y empresas líderes en tecnología ha sido fundamental para el éxito de esta empresa innovadora.

A medida que avanzamos hacia el futuro, es importante reconocer el papel crucial que desempeña la investigación traslacional en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Proyectos como Bionic\VEST son un recordatorio poderoso del potencial transformador de la ciencia y la tecnología cuando se aplican para abordar desafíos médicos urgentes.

La investigación en el campo de la disfunción vestibular bilateral está marcando un nuevo paradigma en el tratamiento de trastornos del equilibrio. Con cada avance, nos acercamos un paso más a una realidad donde la estabilidad y la independencia son accesibles para todos.

Este proyecto, además, ha abierto una nueva puerta para el estudio de un nuevo tratamiento de la enfermedad de párkinson a través de una técnica no invasiva craneal mediante la estimulación eléctrica en la zona del equilibrio en el oído, con resultados preliminares extraordinarios en el control de las alteraciones del movimiento, similares a los que se obtienen con técnicas invasivas intracraneales.

Con la primera parte del proyecto finalizado en febrero de 2023, se está desarrollando un nuevo proyecto, Bionic\VEST-2, que nuevamente ha conseguido fondos Europeos del programa Horizonte Europa, y que toma el relevo para asegurar la inclusión de más pacientes en los beneficios que proporciona el implante, incluyendo a personas con preservación auditiva. En este proyecto se cuenta nuevamente con la colaboración de un consorcio formado por distintas instituciones europeas; como la Universidad de Amberes, la Universidad de Navarra y la Universidad de Nijmegen, además del Servicio Canario de la Salud.