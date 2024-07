Tres conocidos protectores solares, según la OCU, incumplen lo anunciado en su etiqueta y no tienen factor 50.

Los expertos recomiendan protección solar a lo largo de todo el año y mucho más aún si cabe durante los meses de verano para evitar quemaduras, manchas y enfermedades en la piel.

Estos productos, tanto en su formato de crema o en spray, son uno de los artículos estrella en los neceseres que se llevan a la playa o las piscinas o, al menos, deberían serlo.

Ahora bien, no toda la gama de protectores solares se corresponde con lo que realmente pone en las etiquetas, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Análisis de los protectores solares

A medida que se acercan las vacaciones estivales, la OCU ha publicado su habitual análisis de protectores solares, esta vez evaluando 21 cremas corporales con factor de protección solar (SPF 50 y 50+). Estas cremas se comercializan en diferentes puntos de venta, como supermercados, perfumerías, farmacias y parafarmacias.

El análisis fue realizado en colaboración con otras organizaciones de ICRT (International Consumer Research and Testing) en un laboratorio independiente y certificado. El método empleado, HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), combina mediciones "in vivo" e "in vitro" y es reconocido por la industria cosmética, haciendo del estudio un proceso riguroso y confiable.

Resultados del laboratorio

Los resultados obtenidos en el laboratorio revelaron que tres de las 21 cremas solares analizadas no alcanzan el SPF 50 o SPF 50+ anunciado en su etiquetado. Estos productos, según el análisis, deberían etiquetarse con un SPF 30, que aunque es un nivel de protección alto, no es el prometido por los fabricantes.

Los protectores solares afectados son:

Ecran Denenes Leche Protectora Infantil Pieles Sensibles y Atópicas FPS 50+ : este producto no cumple con los niveles de SPF ni UVA indicados en su etiquetado.

: este producto no cumple con los niveles de SPF ni UVA indicados en su etiquetado. Nivea Sun Kids Ultra Protege & Cuida SPF 50+ : el factor de protección solar indicado no se corresponde con los resultados obtenidos en el análisis.

: el factor de protección solar indicado no se corresponde con los resultados obtenidos en el análisis. Cien Sun (Lidl) Crema Solar Infantil SPF 50: similar a los anteriores, este producto no alcanza la protección anunciada.

A estos tres productos se les ha realizado un segundo análisis conforme a la norma ISO 24444:2019 SPF in vivo, y en el caso de Ecran Denenes, también según la norma ISO 24443:2021 UVA in vitro. Los resultados reafirmaron las conclusiones iniciales de que ninguno de estos protectores solares proporciona el nivel de protección indicado.

Consejos para los consumidores

Para aquellos consumidores que están considerando la compra de una crema solar con SPF 50 o 50+, la OCU recomienda informarse adecuadamente antes de tomar una decisión. Es crucial seleccionar productos que ofrezcan la protección anunciada, especialmente durante los meses de verano cuando la exposición al sol incrementa.

Para la OCU, la detección repetida de productos que no cumplen con lo etiquetado, como se ha visto recientemente también con protectores faciales, subraya la necesidad de reforzar el marco regulatorio actual.

Protectores solares. / La Provincia

En respuesta a estos hallazgos, la organización ha denunciado los resultados ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), exigiendo comprobaciones urgentes y la divulgación pública de las mismas. Esto garantizaría a los consumidores que la protección indicada en el etiquetado se corresponde con la realidad.

La AEMPS ha indicado que está trabajando para adaptar el marco legal al progreso científico y técnico, con el objetivo de desarrollar un método de medida del factor de protección solar (FPS) más robusto y menos variable que el actual, señalan desde la OCU.

La piel de los niños tiene una concentración más baja de melanina protectora y es más delgada. / Pexels.

Este esfuerzo pretende reforzar la confianza del público y la industria en los productos solares y en las decisiones de las autoridades.

La OCU ha valorado positivamente este reconocimiento por parte de la AEMPS y ha solicitado que estas iniciativas se aceleren. Mientras tanto, la organización continúa colaborando con otras entidades europeas con el mismo objetivo.