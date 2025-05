Adiós a acostarse con tu pareja: un doctor aconseja dormir parados por este motivo

Todas las parejas de novios tienen pruebas de convivencia muy duras en su vida, pero no hay ninguna que sea tan importante como dormir en pareja. Esa primera vez que dos personas se acuestan a dormir en una cama para dormir es un auténtico momento de tensión, porque no sabes cómo y si descansará la otra persona, y si afectará a tu sueño. Sin embargo, el doctor Eduard Estivill cree que todas las parejas deberían dormir separadas para que esto no suceda.

Muchas personas entienden esta práctica como una conexión emocional entre los dos enamorados; sin embargo, esto es más incómodo de lo que parece. Según el reconocido especialista en sueño doctor Eduard Estivill, dormir en pareja perjudica seriamente la calidad del descanso. Así lo explicó en una reciente entrevista en el podcast b3tter, donde analizó los factores que interfieren en un sueño saludable.

"Nadie puede dormir abrazados durante ocho horas seguidas sin moverse", afirmó Estivill, desmintiendo la imagen idealizada del sueño compartido. el especialista explicó que el cuerpo humano, durante el sueño, realiza múltiples movimientos de forma inconsciente: "Sabemos que cuando dormimos nos giramos como mínimo dos o tres veces durante la noche", lo que llega a molestar a la otra persona.

Una persona tiene muchos movimientos, ronquidos y despertares nocturnos

Dormir junto a otra persona implica aceptar sus rutinas corporales nocturnas, muchas de las cuales interrumpen el descanso del compañero. Estivill detalló que, además de girarnos, "de vez en cuando también damos sacudidas con las piernas, a veces roncamos o respiramos fuerte". Además, en las noches más complicadas, si la persona tiene tos o se despierta por algún motivo, también puede interrumpir el ciclo de sueño del otro, sin que ninguno de los dos sea plenamente consciente.

Estas interrupciones, aunque sean pequeñas, acaban teniendo consecuencias acumulativas en el estado de ánimo, la concentración y la salud a largo plazo, afectando notablemente a la rutina. Por eso, el doctor Estivill es claro: "Lo óptimo es dormir sin nadie al lado, sin ningún ruido, y sin nadie que interfiera".

Dormir separados es una decisión saludable

El doctor Estivill no propone 'un besito de buenas noches' y a dormir cada uno a su cama, como muchos pensarían, sino que ofrece otras alternativas. Lejos de proponer distanciamiento emocional, el médico sugiere un cambio logístico que podría beneficiar a muchas parejas.

"Lo mejor es tener colchones separados", explicaba el médico. Según él, las parejas tendrían que dormir en la misma habitación, pero en dos camas separadas.

Varios estudios científicos ya han demostrado esta teoría: el sueño profundo es más estable cuando no hay interrupciones físicas o sonoras durante la noche. Los expertos siempre inciden en que el día no empieza cuando te despiertas, sino cuando te acuestas la noche anterior, porque dormir bien no solo mejora el rendimiento diario, sino que es clave para el bienestar emocional, el sistema inmunológico y la salud mental.

El doctor Estivill abre un debate que va más allá del romanticismo de toda la vida, porque el verdadero amor también se expresa cuidando el descanso del otro.