¿Y si no pudieras controlar tus pensamientos? Esto es lo único que puedes hacer para dejar de sufrir, según una psicóloga

Si supieras cómo funciona tu mente, entenderías por qué sufres. No se trata de una frase bonita ni de una promesa de autoayuda. Es el punto de partida para desmontar uno de los mitos más extendidos en psicología que podemos controlar lo que pensamos.

En realidad, solo hay una cosa que podemos controlar, y no es ni lo que sentimos ni lo que pasa por nuestra cabeza. Según la psicóloga Aroa Granados (@aroagranadospsicologia en TikTok), “el comportamiento humano puede dividirse en tres grandes eventos: emoción, pensamiento y acción.

De estas tres, solo puedes controlar una: la acción”. Y ese descubrimiento, aunque pueda parecer decepcionante, es el principio de la verdadera libertad.

No puedes controlar tus pensamientos

“Tenemos alrededor de 6.000 pensamientos al día”, explica Granados en uno de sus vídeos virales. “Y no tienes ningún control sobre que aparezcan, pues son automáticos. Lo que sí puedes elegir es si te enganchas a ellos o no. Si les das importancia. Si los compras o no”. Esa decisión, dice, forma parte de tu comportamiento, y es lo único que está verdaderamente bajo tu control.

Este es el núcleo de su mensaje, hay que dejar de pelear contra los pensamientos negativos y empezar a relacionarte con ellos de otra manera. Porque la clave no está en eliminarlos, sino en aprender a verlos como lo que son: simples pensamientos. “No valgo nada”, “todo es culpa mía”, “no puedo con esto”… son frases repetidas tantas veces que parecen verdad, pero no lo son. “Es solo programación”, aclara Granados. “Frases que llevas tanto tiempo repitiéndote que ya ni las cuestionas”.

Aceptar no es rendirse

El sufrimiento humano está profundamente ligado a esa lucha interna por intentar no sentir lo que sentimos o no pensar lo que pensamos. Por eso, una de las causas más comunes de que una persona no salga de su ansiedad o depresión es que espera dejar de tener pensamientos negativos. “Y eso nunca va a pasar”, asegura. “Tampoco hace falta que pase. La solución está en actuar a pesar de ellos”.

Este enfoque encaja con las llamadas Terapias de Tercera Generación, como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), una corriente que ha demostrado ser especialmente efectiva en casos complejos como el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), donde los pensamientos intrusivos generan un círculo vicioso de ansiedad.

Vivir sin obedecer al pensamiento

“Las personas con TOC tienen pensamientos obsesivos que intentan controlar o eliminar, y eso alimenta más el ciclo”, explican desde el enfoque ACT. Esta terapia no intenta cambiar el contenido del pensamiento, sino la relación que el paciente tiene con él. “Se trata de aceptar que están ahí, pero actuar de todos modos en función de tus valores. Eso cambia todo”.

Este cambio de perspectiva también es útil fuera del contexto clínico. En la vida diaria, todos caemos en bucles mentales que nos inmovilizan: dudas, culpas, autocríticas. Aroa lo resume con una frase que cala hondo: “Tus pensamientos no son la realidad. No necesitas eliminarlos, solo dejar de obedecerlos”.

En lugar de buscar pensamientos positivos o intentar borrar los negativos, la psicóloga invita a las personas a tomar decisiones conscientes basadas en lo que valoran, no en lo que temen. A aceptar la incomodidad como parte del camino. A darse permiso para sentir sin dejar de actuar. “Si quieres aprender a no quedarte enganchado, tienes que empezar por darte cuenta de que no necesitas estar bien para hacer cosas importantes”.