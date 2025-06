El infarto silencioso que acecha a jóvenes sanos: esta es la partícula hereditaria que casi nadie se analiza

No fuma, no tiene sobrepeso, no tiene colesterol alto. Hace ejercicio con regularidad y cuida su alimentación. Y, aun así, con 41 años, sufrió un infarto. ¿Cómo es posible? El doctor Aurelio Rojas Sánchez, divulgador sanitario en redes como @doctorrojas, lo explica con claridad quirúrgica: “Se llama lipoproteína, y casi nadie sabe que la tiene alta”.

Esta partícula, casi gemela del colesterol LDL el “malo” pero aún más peligrosa, es hereditaria, no se nota, no avisa y solo aparece si la solicitas de forma específica en una analítica. No basta con cuidarse: hace falta saber dónde mirar, porque un simple análisis puede revelar un riesgo silencioso y letal.

¿Qué es la lipoproteína?

La lipoproteína(a) o Lp(a) es una partícula compuesta por grasa y proteína, similar al colesterol LDL pero con una estructura adicional que la hace más inflamatoria y procoagulante. Esto significa que aumenta las probabilidades de que se formen placas o coágulos en las arterias, elevando el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades circulatorias graves.

El problema, como subraya el doctor Rojas, es que la Lp(a) no se mide en las analíticas estándar. “Hay que pedirla específicamente, y con una sola vez en la vida basta para saber si la tienes alta, porque es hereditaria”, explica. Si los resultados indican niveles elevados, no hay tratamiento específico, pero sí muchas formas de actuar para minimizar sus efectos.

Un riesgo que no se ve

En la práctica clínica, cada vez más médicos están detectando casos de pacientes jóvenes, deportistas, aparentemente sanos, que sufren episodios cardiovasculares sin causas aparentes. “Tuve un paciente de 41 años, deportista, sin colesterol alto, y aún así tuvo un infarto”, relata Rojas en uno de sus vídeos virales. “Era por la Lp(a), que tenía muy alta y nunca se la había medido”.

El mayor peligro es que esta partícula puede permanecer latente durante décadas. Y como su medición no es de rutina, muchas personas ni siquiera saben que la tienen elevada hasta que ocurre un evento grave.

¿Cómo reducir el riesgo si tienes la Lp(a) alta?

Aunque aún no hay tratamiento directo para reducir la Lp(a), los expertos recomiendan tres acciones fundamentales que pueden ayudarte a reducir el riesgo general si la tienes alta:

Omega 3 en dosis terapéuticas: especialmente EPA y DHA (entre 2 y 4 gramos diarios), que ayudan a reducir la inflamación y el riesgo de eventos cardiovasculares.

Entrenamiento de fuerza + HIIT: la actividad física combinada mejora la salud del endotelio y reduce el riesgo vascular.

la actividad física combinada mejora la salud del endotelio y reduce el riesgo vascular. Dieta antiinflamatoria: basada en alimentos reales y rica en polifenoles, como el cacao puro, frutos rojos, aceite de oliva virgen extra, cúrcuma, ajo y té verde.

El doctor Rojas añade: “Nada de azúcares ni ultraprocesados, cero tabaco y controla bien el peso. Hay que controlar todos los factores proinflamatorios si tienes esta condición”.

Nuevas terapias que podrían cambiar el futuro

En algunos casos concretos, y siempre bajo supervisión médica, puede considerarse el uso de estatinas o de inhibidores de PCSK9, como evolocumab, que han demostrado reducir los niveles de Lp(a) hasta en un 30 %. Estas terapias están abriendo un nuevo horizonte en el manejo de esta condición, aunque aún no están indicadas de forma generalizada.

El doctor insiste en no caer en el alarmismo, pero sí en la información y la prevención. “La lipoproteína(a) es como un francotirador genético. No puedes verla venir, pero si la conoces, puedes tomar medidas para evitar el disparo”, resume.

¿Quién debería hacerse esta prueba?

El análisis de Lp(a) está especialmente indicado si tienes antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, infartos precoces o muerte súbita. También si has tenido un evento cardiovascular sin causa aparente o si tu colesterol LDL está controlado pero sigues presentando riesgo.

Además de la Lp(a), se recomienda evaluar otros factores como el colesterol LDL, la glucosa, la presión arterial y marcadores inflamatorios como la PCR ultrasensible.