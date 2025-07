Caminar no es suficiente: el método japonés que transforma tu salud sin pisar un gimnasio

Pocos ejercicios son tan sencillos, universales y accesibles como caminar. No hace falta equipamiento, ni cuota mensual, ni más voluntad que la de calzarte unas zapatillas y salir al parque. Caminar es el movimiento básico del ser humano, y durante años se ha recomendado como el punto de partida hacia una vida activa.

Cada vez más voces especializadas responden con un matiz: depende de cómo camines. El doctor Aurelio Rojas Sánchez (@doctorrojas), cardiólogo y divulgador en redes sociales, se suma a esta corriente que apuesta por intensificar el paseo diario. La clave está en un método japonés que convierte la caminata en un entrenamiento real.

El error de caminar siempre igual

“Caminar todos los días es suficiente para estar sano”, afirma el doctor Rojas. Pero no se queda ahí, añade que la mayoría de la gente camina siempre igual, a paso lento, durante 30 o 40 minutos, lo cual “no está mal, pero no es suficiente si quieres mejorar tu salud de verdad”.

Ahí es donde entra en juego un hallazgo japonés que puede cambiar la forma en que entendemos el paseo diario. “Un grupo de científicos japoneses ha diseñado algo llamado Interval Walking Training”, explica el doctor. Y no es una moda pasajera, sino ciencia contrastada.

¿Qué es el Interval Walking Training?

El método consiste en alternar ritmos de marcha durante la caminata. Concretamente:

3 minutos a paso rápido

3 minutos a paso tranquilo

Repetir esta secuencia durante 30 minutos, entre 4 y 5 veces por semana

Esto, que puede parecer simple, ha demostrado tener efectos espectaculares en la salud de quienes lo practican de forma constante. Según explica el doctor Rojas, los participantes del estudio japonés, tras cinco meses caminando así, mostraron mayor capacidad aeróbica, más fuerza muscular, mejor tensión arterial y mejores niveles de azúcar en sangre.

La diferencia está en cómo caminas

“Caminar constante es saludable, pero caminar en intervalos es mucho más efectivo”, afirma el doctor, quien lo resume con una metáfora visual, es como pasar de ver la tele a entrenar tu sistema cardiovascular.

Este cambio de ritmo activa el corazón, mejora la circulación y ayuda a regular el sistema metabólico. No se trata de caminar más, sino de caminar mejor, adaptando la intensidad para que el cuerpo no se acomode.

“Tu salud no depende del tiempo que caminas, sino de cómo lo haces”, insiste Rojas. “Y al igual que a muchos de mis pacientes, esto les ha servido de ayuda. Espero que a ti también”.

Los datos lo confirman: caminar bien alarga la vida

Según estudios publicados en The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, caminar con intervalos no solo mejora la salud cardiovascular, sino que reduce la mortalidad general. Cada 1.000 pasos adicionales se correlacionan con una reducción del 15% en la mortalidad por todas las causas, y 500 pasos extra disminuyen el riesgo de muerte cardiovascular en un 7%.

Aunque la cifra mítica de los 10.000 pasos diarios sigue siendo una referencia, hay matices. Para adultos mayores, entre 6.000 y 8.000 pasos diarios pueden ser suficientes si se mantienen con regularidad e intensidad. No se trata de obsesionarse con la cantidad, sino de apostar por la calidad del paso.

Los españoles: los europeos que más caminan

Un informe de la Fundación Española del Corazón indica que los españoles son los europeos que más caminan, con un promedio de más de 5.000 pasos al día. Un dato positivo, pero que no siempre se traduce en buena salud si ese movimiento se realiza sin exigencia o sin intención.

La OMS recomienda actividad física de moderada a vigorosa, lo que significa que el simple hecho de caminar no siempre cubre ese estándar. Por eso, el 'Interval Walking Training' puede ser la solución perfecta para aumentar la intensidad sin necesidad de ir al gimnasio.

¿Cómo empezar con el método japonés?

Si quieres poner en práctica esta técnica, el doctor Rojas propone comenzar con lo siguiente:

Programa tu caminata 4 o 5 veces por semana.

Dedica 30 minutos a cada sesión.

a cada sesión. A lterna 3 minutos a paso rápido (deberías sentir que te cuesta hablar) con 3 minutos a paso tranquilo.

(deberías sentir que te cuesta hablar) con 3 minutos a paso tranquilo. Repite la secuencia cinco veces.

Usa un cronómetro o app para ayudarte a controlar los tiempos.

para ayudarte a controlar los tiempos. No olvides hidratarte y usar calzado cómodo.

Con el tiempo, puedes aumentar el número de repeticiones o la intensidad del paso rápido. Pero lo más importante es la constancia. Salir a caminar todos los días ya es una victoria en un mundo cada vez más sedentario. Pero si además aplicas un enfoque consciente, variando el ritmo e incorporando intervalos, puedes transformar esa rutina en un auténtico entrenamiento físico y mental.

No necesitas máquinas, ni cuotas, ni excusas. Solo tus piernas, un poco de intención y un cambio de ritmo. Porque a veces, caminar distinto es la forma más simple de cambiar tu salud.