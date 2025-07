¿Te ignora o te hace dudar? Así sabrás si es hora de alejarte, según el psicólogo Walter Riso

Se acerca el verano y con él más tiempo libre, planes improvisados y emociones alborotadas. Es en esta estación luminosa donde muchas personas, en medio del ruido festivo, comienzan a escuchar con más claridad sus propias dudas. ¿Estoy con quien realmente quiero estar o me aferro por costumbre, miedo o esperanza? Es en esta pausa estacional donde muchas relaciones se tambalean o se renuevan.

La psicología emocional insiste en que cuando la balanza se inclina más hacia la inquietud que hacia el bienestar, algo dentro de nosotros pide atención. A veces, insistimos en permanecer junto a personas que, aunque un día nos hicieron bien, hoy solo nos generan angustia o inseguridad. Walter Riso, uno de los psicólogos más leídos, propone una vía para soltar sin perderse: alejarse emocionalmente.

Cuando el amor se convierte en desgaste

A menudo, depositamos nuestras ilusiones en personas que simplemente no están disponibles a nivel emocional. Ya sea por falta de interés, inmadurez o simplemente porque no somos su prioridad, quedarse esperando señales que no llegan termina por desgastar la autoestima.

“El problema no es que nos ignoren una vez, sino que sigamos rogando atención a quien no tiene intención de dárnosla”, advierte Riso. Y aunque el impulso inmediato puede ser salir corriendo, el experto sugiere una alternativa más profunda y transformadora.

Alejarse no es huir, es volver a ti

“Aléjate”, propone Walter Riso, “pero no se trata de salir corriendo por la puerta. No es una distancia física, sino emocional”. En lugar de centrarse en la reacción de la otra persona, el psicólogo sugiere volver la mirada hacia uno mismo.

“Estás frente a alguien que te ignora, te trata mal o te hace sentir insuficiente y tú has puesto ahí muchas expectativas. Lo tienes al frente, pero en lugar de seguir mendigando afecto, aléjate”, dice Riso.

Puedes alejarte mediante una inmersión en tu historia personal: “Ve hacia quién eres, hacia tu amor propio, a tus recuerdos fundamentales. Navega un rato dentro de ti mismo, mientras la otra persona está ahí, sin moverse. Entonces, cuando vuelvas, podrás decir: ‘Estuve muy lejos de ti, pero muy cerca de mí’”.

El poder de recuperar el centro

Esta estrategia puede parecer sutil, pero tiene un impacto profundo. La mayoría de las veces, seguimos atrapados en vínculos dañinos porque hemos dejado de habitarnos. Riso invita a romper esa inercia y regresar a lo esencial, al amor propio y el vínculo con uno mismo.

Y es que las relaciones sanas no se construyen desde la necesidad o el vacío, sino desde la plenitud. Solo cuando sabemos estar con nosotros mismos podemos compartir nuestra vida con otros sin perderla en el intento.

Este verano puede ser un buen momento para detenerse y revisar vínculos. ¿Qué relación te resta más que suma? ¿A quién esperas que cambie, mientras tú te desgastas? ¿A quién buscas para llenar espacios que deberías habitar tú? Walter Riso recuerda que el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Soltar a tiempo también es cuidarse porque a veces, alejarse de alguien es la única forma de volver a ti, esto vale