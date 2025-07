El falso mito del "callo solar" y la verdad sobre el bronceado: lo que alertan los dermatólogos

La escena se repite cada verano: playas repletas, cuerpos al sol durante horas, protectores olvidados en la mochila. En nombre del bronceado perfecto, muchos todavía se aferran a mitos peligrosos. Pero la piel no olvida y hay especialistas que insisten en que lo que celebramos como “color” no es más que una señal de daño acumulado.

El dermatólogo @dermahugo de la clínica Canarias Dermatológica lo dice alto y claro en sus redes sociales: “Llega el verano y quieres lucir moreno. Pero eso es una temeridad. Refleja el daño solar y tu piel te está avisando antes de que destruyas del todo el ADN de tus células”. Así de tajante se muestra en un vídeo donde explica con claridad cómo protegerse de verdad del sol.

El bronceado no es salud

El moreno que tanto se ansía no es un síntoma de buena salud, sino una respuesta defensiva. “Hay que poner una barrera entre los rayos y tú. Y esa barrera es la fotoprotección”, explica el especialista. Los protectores solares actúan como escudos y pueden ser minerales que reflejan la radiación o químicos que la absorbe.

Y si te preguntas cuál elegir, el experto lo resume así: “El número del factor solar indica cuánto tiempo tardarías en quemarte en comparación a no usar crema. Por eso, 50+ es la clave”. Pero no basta con eso, pues hay que fijarse también en que el producto proteja frente a los rayos UVA, y eso se indica expresamente en el envase.

Sobre el mito del “callo solar”

Uno de los errores más extendidos es la idea de que si te expones sin protección, generas una especie de tolerancia progresiva al sol, un llamado “callo solar”. Según la dermatóloga Irati Allende del Hospital Quirónsalud, es extremadamente peligroso: “El cáncer de piel melanoma surge predominantemente por dos factores: las exposiciones agresivas en la infancia y la acumulación de exposición solar durante la vida”.

El bronceado no es, como muchos piensan, una capa protectora natural. Es el resultado de un daño un mecanismo de defensa imperfecto. Cada sesión de sol sin protección se traduce en mutaciones celulares que tu piel va acumulando. “La piel tiene memoria advierte Allende. Aunque en los últimos años te cuides, el daño solar previo no puede desaparecer”.

Callo solar melanoma / Grupo Quirón Salud

¿Cómo protegerte bien?

Se recomienda combinar dos tipos de protección: la química (el uso correcto de fotoprotectores con filtro UVB y UVA) y la física (ropa, gorros, gafas de sol, evitar el sol entre las 12:00 y las 16:00 horas). La clave está en el sentido común, pero también en educar desde la infancia para evitar daños futuros.

Además, cabe señalar que la piel clara lo que se conoce como fototipos bajos tiene una menor capacidad de defensa frente al sol, por lo que el uso del protector debe ser aún más riguroso.

El sol es necesario, fuente de vitamina D, alegría y salud emocional. Usar protección no es solo un acto de belleza, es un compromiso con tu salud porque el cáncer de piel no aparece de la noche a la mañana. Se gesta en cada quemadura olvidada, en cada paseo sin sombrero, en cada verano de más. Lucir piel no debería significar dañarla y ahora que arranca el verano, es buen momento para dejar atrás los mitos y empezar a cuidarnos.