Un experto en agua advierte del peligro que se esconde en las botellas de agua: "Pagamos por beber microplásticos"

El agua es esencial para nuestra supervivencia, pero a menudo no la consumimos de la manera más adecuada. La forma más común de ingerir este líquido vital es a través de botellas de plástico, que las compramos del supermercado y luego las rellenamos en casa sin saber los peligros que tiene. El uso prolongado de estas botellas puede liberar sustancias químicas dañinas, que pueden afectar nuestra salud. Por eso el famoso experto conocido como Doctor Agua nos pide que nunca más hagamos esto, y nos ofrece alternativas saludables y ecológicas para beber agua.

Las botellas de agua de plástico tienen bisfenol A (BPA), un compuesto químico que puede filtrarse al agua cuando se exponen a altas temperaturas o se reutilizan repetidamente. Este químico genera preocupaciones debido a sus posibles efectos sobre la salud, como alteraciones hormonales y riesgos para el sistema endocrino. De esto es de lo que alerta el Doctor Agua, propietario de una tienda de filtros de ósmosis que lleva 12 años luchando contra el agua embotellada.

En una entrevista en el pódcast Hábito Zero, el experto deja bastantes titulares que nos hacen reflexionar sobre el consumo excesivo de botellas de agua. El Doctor Agua está "en contra de todas las embotelladoras de agua", tras más de 12 años dedicado al estudio de la calidad del agua. El especialista denuncia los efectos adversos de consumir agua embotellada, no solo para el cuerpo humano, sino también para el planeta.

Los datos que revela el profesional son alarmantes, porque solo en España, se envasaron 6.200 millones de litros de agua en 2022, y un año después, 240 millones más. El experto es crítico con las marcas de agua, porque "un fabricante de agua embotellada no fabrica agua, fabrica botellas de plástico que contaminan el agua que luego tú bebes".

El agua embotellada tiene riesgos para la salud y el entorno

El Doctor Agua explicaba una preocupación que nadie que compra agua embotellada sabe, y fue la presencia de microplásticos y compuestos tóxicos en las botellas. "Las 20 marcas más consumidas analizadas tenían microplásticos, sin excepción", decía el experto, que añadía que "todas las botellas de plástico analizadas tienen bisfenol A, un disruptor endocrino brutal, aunque en teoría está prohibido".

El problema no solo afecta a la salud, también al medio ambiente. Para fabricar una botella de un litro se pueden gastar hasta 15 litros de agua en el proceso. "En un año se generan tantas botellas que alineadas podrían dar dos tercios de la vuelta al mundo", afirma el profesional.

"El agua de mineralización débil debería estar prohibida"

Según el Doctor Agua, muchas de las marcas más populares no aportan ningún beneficio real: "El marketing ha convencido a la gente de que el agua sin minerales es buena, cuando en realidad es todo lo contrario. No te hidrata, no te nutre".

Para el experto, la clave está en filtrar el agua tú mismo en casa y usar filtros de calidad que respeten las sales minerales del agua y eliminen lo que realmente importa: microplásticos, metales pesados, cloro, pesticidas o medicamentos.

Los peligros del plástico son para siempre

El plástico es un material que tarda cientos de años en degradarse, contribuyendo significativamente a la contaminación ambiental. Por ello, es importante considerar alternativas más sostenibles, como el uso de botellas de vidrio o acero inoxidable, que son reutilizables y mucho más seguras para nuestro organismo y el medio ambiente.

Además, en este material hay compuestos como los PEFAS, los llamados 'químicos eternos', que están presentes en utensilios antiadherentes y tejidos impermeables. "Hay más de 28 tipos distintos que pueden encontrarse en el agua, y son acumulativos y cancerígenos", recalca el experto.

La conclusión a la que llega el Doctor Agua es muy clara: "Somos una sociedad que filtra el tomate que compra, pero bebe agua embotellada llena de plástico. Es un sinsentido". También insistió en que la solución está al alcance de todos e incide en la peligrosidad de consumir agua embotellada: "No se trata de vivir con miedo, sino de actuar con sentido común. Filtra el agua tú, o lo hará tu cuerpo, pero con consecuencias".