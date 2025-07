La advertencia de un experto: "La cerveza que tomas es incompatible con la vida"

La cerveza es una de las bebidas más populares en España, pero también tiene sus riesgos para la salud. Durante el año 2024, el consumo medio de cerveza por persona en España se situó en 52,8 litros, según el último informe de la Asociación de Cerveceros de España. Esta cifra representa una caída cercana al 5% respecto a los 55,5 litros del año anterior, manteniendo la tendencia a la baja observada en 2023.

El mercado no ha mostrado signos de recuperación sólidos. Las ventas totales alcanzaron los 38,6 millones de hectolitros, lo que significa una leve disminución del 0,2% respecto al ejercicio previo.

Aunque esta bajada es algo menos pronunciada que la registrada en 2023, cuando la caída fue del 0,7%, los datos evidencian que el sector atraviesa un periodo de estancamiento.

Cervezas. / LP

Impacto del consumo de cerveza en hostelería y comercio alimentario

El descenso del consumo de cerveza ha afectado especialmente al sector de la hostelería, donde las ventas han retrocedido un 2%. No obstante, la diferencia respecto a las ventas en el canal de alimentación se ha reducido: si en 2023 la hostelería superaba al canal de alimentación en tres puntos porcentuales, en 2024 esa distancia se ha estrechado hasta solo uno.

Este ajuste responde, según los expertos, a un cambio de comportamiento entre los consumidores. Cada vez más personas escogen consumir cerveza en casa, probablemente motivados por factores socioeconómicos o la percepción de incertidumbre sobre el futuro. Mantener la costumbre de acudir a bares y restaurantes sigue vigente, pero ahora la tendencia apunta a limitar el consumo a una sola bebida, evitando alargar la estancia o desplazarse a otros locales.

Dos mujeres catan unas cervezas rubias en copa de cristal durante el Gran Festival de la Cultura Cervecera de España. / Ricardo Rubio - Europa Press

La cerveza y las nuevas formas de ocio

El cambio en los hábitos puede estar vinculado a la evolución de la economía, a la inflación y a la moderación en el gasto familiar. Además, la preferencia por compartir momentos en casa responde tanto a razones económicas como a nuevas formas de ocio.

Por otro lado, la percepción sobre los riesgos para la salud asociados al alcohol gana peso en la decisión de muchos consumidores, reforzada por campañas institucionales y sanitarias.

Riesgos del consumo de alcohol

La evidencia científica indica que el consumo de alcohol, por bajo que sea, siempre implica un riesgo. Según recoge el Ministerio de Sanidad en su estudio sobre los Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol, solo se evitan completamente los riesgos si no se consume. Por tanto, si no se ha comenzado a beber, la recomendación es no hacerlo, y si se consume, lo mejor es reducir la cantidad y dejar días libres de alcohol cada semana.

El mensaje clave es que “cuanto menos, mejor”. Además, los expertos advierten que la clasificación de “bajo riesgo” no debe interpretarse como una ausencia de consecuencias negativas, sino simplemente como una reducción de las mismas.

La composición de la cerveza y sus efectos

Según Carlos Ordinas, especialista en Psiconeuroinmunología y Nutrición Moderna (@carlosordinasfit) la cerveza contiene principalmente cebada, malta y lúpulo. La cebada y la malta, al proceder de semillas, aportan gran cantidad de lectinas, que pueden dificultar la digestión y favorecer la inflamación intestinal en algunas personas.

El lúpulo, derivado del cáñamo, tiene efectos ansiolíticos similares al cannabidiol (CBD), proporcionando una sensación de alivio tras el primer trago.

No obstante, Ordinas recuerda que estos posibles efectos placenteros no deben cegarnos ante los riesgos asociados al consumo. Entre los efectos negativos para la salud se mencionan la inflamación crónica, la fatiga, la hinchazón y alteraciones en el sistema inmune.