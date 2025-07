Estas 7 reglas de oro explican por qué unas parejas duran toda la vida y otras no

En un mundo donde todo va rápido, lo más frágil a veces no es lo que creemos. No es la tecnología ni la memoria, es el amor, la convivencia y la pareja. Cada día millones de personas se preguntan por qué, si se quieren, no logran entenderse. Y la respuesta, según la psicología, está en algo tan antiguo como el cariño, pero también en algo tan moderno como la inteligencia emocional.

Raquel Mascaraque, psicóloga y divulgadora especializada en relaciones de pareja, ha compartido en su canal las siete reglas de oro que, según la ciencia, hacen que una relación perdure. No es magia ni destino, sino hábitos, gestos, vínculos que se trabajan día a día y que fueron estudiados durante 14 años por el experto John Gottman en más de 600 parejas.

Un mapa para no perderse

La primera regla es conocerse de verdad. “Crear un mapa del amor con tu pareja es conocer su mundo íntimo: saber quién es su mejor amiga, qué le da miedo o cuál es su sueño más grande”, explica Raquel. No se trata solo de acumular datos, sino de construir intimidad desde la atención y la empatía.

A eso se suma algo que parece sencillo pero se olvida con facilidad: cultivar el cariño y la admiración. “Son el antídoto contra el desprecio, uno de los jinetes del apocalipsis en la pareja. Así que piensa: ¿qué tres cosas admiras de tu pareja? ¿Le dices ‘te quiero’ con frecuencia?”, plantea la psicóloga.

En lo cotidiano se construye el amor

Los momentos de acercamiento también cuentan. No basta con una cena romántica al año. Gottman habla de “la cuenta bancaria emocional”: cada pequeño gesto suma. “Si tu pareja te dice antes de irte a trabajar que tuvo una pesadilla, no le quites importancia. Aunque tengas prisa, dile que se lo contará por la tarde. Ese interés genera confianza”, añade Mascaraque.

Ceder también es clave, la cuarta regla invita a dejar que la pareja nos influya. “Escucha, aunque tú entiendas más del tema. Si vais a comprar un coche, deja que la otra parte también tenga voz. Ceder no es perder, es avanzar juntos”.

Aprender a discutir

Gestionar los conflictos es inevitable. Las parejas no se rompen por discutir, sino por no saber cómo. “Hay problemas que se solucionan y otros que no, pero lo importante es hablar con asertividad, llegar a acuerdos y tolerar los defectos del otro”, indica la psicóloga. No se trata de cambiar a la pareja, sino de aprender a convivir con lo que no se puede cambiar.

Cuando se produce un estancamiento, lo fundamental es transformar ese bloqueo en diálogo. “Ahí es donde sirven los mapas del amor. Saber qué quiere el otro, cuáles son sus sueños. Y aprender a pedir perdón. El agradecimiento diario puede salvar relaciones”, subraya Mascaraque.

Amor con propósito

La séptima regla es quizá la más profunda: crear un sentido de trascendencia. “Tener una pareja no es solo convivir o criar hijos. También tiene una dimensión espiritual, compartir metas, celebrar rituales propios, construir algo que dé sentido”, afirma la psicóloga.

No hay una fórmula mágica, pero sí hay ciencia, observación y cariño en cada una de estas pautas. Y aunque parezcan simples, requieren tiempo, escucha y un compromiso sincero. Porque el amor, como todo lo que importa, necesita cuidado.