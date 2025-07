No basta con la crema solar: esto es todo lo que deberías saber para proteger tu piel del sol, según el dermatólogo Gabriel Suárez Mahugo

Hay lugares donde el sol acaricia y otros donde abrasa. En las islas, el astro brilla con una fidelidad casi diaria, generoso en vitamina D y en días azules, pero también en radiación. Y bajo esa luz tan celebrada, se esconde una amenaza silenciosa: las quemaduras solares, que no solo irritan la piel, sino que alteran su memoria celular, dejando huella en forma de mutaciones y, en muchos casos, enfermedad.

No se trata de demonizar al sol, sino de entenderlo. “El factor de protección solar solo nos habla de cuánto nos protege frente a los rayos ultravioletas B, que son los que queman la piel”, explica el dermatólogo Gabriel. “Pero si ya pone PA++++, mejor, porque quiere decir que es de amplio espectro, y también cubre rayos UVA, infrarrojo y la luz azul de alta energía”.

La nueva dimensión de la protección

Cada vez más dermatólogos coinciden en que aplicar fotoprotector no es suficiente. El sol ya no es el mismo que hace veinte años. “Existen también los llamados protectores solares orales, que no es beberse la crema”, señala Gabriel entre risas. “Son sustancias antioxidantes como el helecho Polypodium leucotomos, que ayudan a reducir el daño celular desde dentro”. No sustituyen al protector, pero actúan como un escudo complementario en pieles sensibles o ante exposiciones prolongadas.

Gabriel también recuerda el papel fundamental de las barreras físicas. “Una buena sombrilla, ropa con certificación UPF 50+, sombrero de ala ancha y evitar las horas punta de exposición solar son aliados clave. La fotoprotección no se basa solo en la cosmética, sino en el sentido común”.

Melanoma / Plan Seguro

Euromelanoma 2025

La Fundación Piel Sana, junto con la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), ha lanzado este año una campaña centrada en la infancia. Bajo el lema “El cáncer de piel en nuestros niños es una amenaza creciente”, la iniciativa alerta de una estadística demoledora: una quemadura solar durante la infancia puede duplicar el riesgo de melanoma en la edad adulta.

La campaña Euromelanoma, referente en salud pública europea, cumple 25 años advirtiendo sobre los peligros de la exposición sin control y promoviendo la autoexploración y los hábitos saludables. Según los datos más recientes de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en España se diagnostican más de 8.000 nuevos casos de melanoma al año, una cifra que ha crecido casi un 50% en la última década.

El sol no quema por calor, sino por radiación

Hay que entender algo crucial: no es el calor lo que quema. A veces la piel se enrojece al caer la tarde o incluso al día siguiente”, subraya Gabriel. El mayor peligro no es la quemadura evidente, sino el daño invisible acumulado. El ADN de las células se altera, el sistema inmunológico se debilita y los efectos a largo plazo se traducen en cáncer de piel, envejecimiento prematuro y problemas oculares.

Por eso, cuando hablamos de fotoprotección, hablamos también de salud integral. “No se trata de evitar el sol”, dice el especialista, “sino de aprender a convivir con él”.

Mitos fuera, ciencia dentro

Gabriel aclara que no todos los fotoprotectores son iguales. Es fundamental revisar el etiquetado. Que proteja de UVB y UVA es básico, pero si incluye filtros contra la luz visible y el infrarrojo, mucho mejor, sobre todo en pieles con tendencia a manchas como el melasma o la hiperpigmentación postinflamatoria.

Herramientas como la app Uvderma, desarrollada por la AEDV, permiten conocer en tiempo real cuántos minutos puedes exponerte de forma segura sin protector solar, teniendo en cuenta la ubicación geográfica. Esta es la dirección que está tomando la dermatología: educación, personalización y conciencia ambiental.

La radiación ultravioleta puede provocar:

Lesiones oculares (cataratas, daño retiniano).

(cataratas, daño retiniano). Fotoenvejecimiento (arrugas, manchas, flacidez).

(arrugas, manchas, flacidez). Alteraciones inmunológicas (disminución de defensas o empeoramiento de enfermedades autoinmunes como lupus o rosácea).

Y, en los casos más extremos, quemaduras extensas que afectan la función termorreguladora del cuerpo y requieren atención hospitalaria inmediata.

“La piel tiene memoria”, recuerda Gabriel. Y en esa memoria quedan impresas cada quemadura, cada exceso, cada descuido. Por eso insiste en que la prevención no es solo un acto de responsabilidad personal, es también un acto de amor hacia quienes dependen de nosotros, como los niños. Una piel sana hoy es una vida más sana mañana.

Una regla básica que resume todo lo anterior, es esta: “nunca subestimes una quemadura solar, por pequeña que sea. Es mucho más que un enrojecimiento es una advertencia”.