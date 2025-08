Ni pereza ni gula: el endocrinólogo Julián Tamayo explica qué hay detrás del aumento de casos de obesidad

La obesidad no empieza en un plato y tampoco termina en una báscula. A menudo se presenta como el resultado de “comer mucho y moverse poco”, pero esa explicación sencilla, repetida y cruel solo rasga la superficie. Bajo ese discurso simplista se esconde una realidad mucho más compleja, con causas biológicas, sociales y ambientales que afectan a millones de personas.

“Está claro que si no se hace una crítica social hacia la obesidad y no una interpretación de lo que está sucediendo realmente, el paciente percibe que no hay una ropa adecuada para hacer deporte, que se le va a juzgar por hacer una actividad física, que se le va a juzgar por ponerse ciertas prendas en la playa”, explica el endocrinólogo Julián Tamayo (@juliantamayoendocrino). “Eso hace que el paciente se retraiga, y eso es injusto e indebido, porque la obesidad no es solo comer mucho y moverse poco. La obesidad va más allá”.

Cuando el cuerpo ya no entiende lo que come

En las últimas décadas, las cifras globales de obesidad han aumentado de forma alarmante. Según la OMS, un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 se considera obesidad. Las causas, sin embargo, son multifactoriales. Tamayo lo deja claro: “Sabemos que la microbiota tiene mucho que ver. Hoy en día sabemos que los disruptores endocrinos también tienen muchísimo que ver”.

Desde los plásticos que alteran nuestras hormonas hasta la industrialización del alimento, el entorno en el que vivimos es, literalmente, obesogénico. “Los cambios alimentarios —de una dieta natural y saludable hacia comidas de fácil producción, realización y muy ultraprocesadas— están haciendo que nuestro cuerpo, al no poder entender cómo funcionar con estos productos, termine por acumular grasa en sitios inadecuados”, afirma el especialista.

Disruptores endocrinos / Futuro Sin Tóxicos

Niños con enfermedades de adultos

La obesidad infantil, que ya afecta a casi 1 de cada 5 menores en muchos países, no es una estadística inocente. Implica más riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y trastornos emocionales. Y, sobre todo, una perpetuación del estigma desde edades tempranas.

“El sobrepeso y la obesidad en niños afectan su rendimiento escolar, su calidad de vida y los someten a estigmatización, discriminación e incluso acoso”, advierten los organismos internacionales. La obesidad no es solo un problema de salud. Es un problema de justicia social, acceso, educación y cuidados.

Más allá del espejo, la obesidad puede provocar enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, apnea del sueño, infertilidad, artrosis, ciertos tipos de cáncer y alteraciones metabólicas graves. Según datos recientes, en 2021 un IMC superior al óptimo provocó al menos 3,7 millones de muertes.

Pero las consecuencias no son solo sanitarias, ya que el coste económico de la obesidad podría superar los 18 billones de dólares en 2060, si no se adoptan medidas estructurales y políticas de salud pública.

Combatir la culpa, abrir el diálogo

El mensaje que defiende Julián Tamayo es claro: culpabilizar al paciente no soluciona el problema, lo agrava. La obesidad debe abordarse como lo que es, una enfermedad crónica compleja, con raíces profundas en el entorno, el metabolismo, la educación, el estrés crónico y las desigualdades sociales.

“Si el sistema sanitario, la cultura y la sociedad no hacen una autocrítica, el paciente queda solo. Y eso es inaceptable”, señala. La batalla contra la obesidad no se gana con insultos ni dietas de moda. Se gana con empatía, políticas públicas y educación.