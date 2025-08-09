"Hay alimentos que previenen la ansiedad y la depresión", según el psiquiatra Mora

No todo está en los fármacos, ni en las terapias. A veces, la solución empieza en el plato de comida que consumimos. En un mundo donde los trastornos de salud mental se multiplican y el estrés se ha convertido en rutina, cada decisión cuenta. Incluso lo que eliges para desayunar, lo que cenas tras un mal día o lo que picas cuando estás triste.

El psiquiatra y divulgador Fernando Mora (@doctormora_) lo deja claro en su último vídeo viral: “Comer bien no es solo cuidar tu cuerpo. Es cuidar tu mente”. Y lo demuestra con ciencia, con estudios y con una lista de alimentos que pueden ayudarte a prevenir la ansiedad, la depresión e incluso mejorar la memoria.

Pescado azul: el antidepresivo natural del mar

“El primero es el pescado azul”, explica el doctor Mora. “Atún, salmón, sardina, boquerón… Son ricos en omega 3, lo que va a favorecer la conexión entre tus neuronas y reducir la inflamación cerebral”.

Estudios recientes han asociado el consumo regular de pescado azul con un menor riesgo de depresión y ansiedad, e incluso con una mejor salud cognitiva a largo plazo.

El omega 3, un ácido graso poliinsaturado, forma parte esencial del cerebro. Su carencia se vincula con desequilibrios en el estado de ánimo, fatiga y deterioro cognitivo. Y no solo previene: puede actuar como coadyuvante en tratamientos psiquiátricos.

El pescado azul es una de las fuentes de omega 3 / Pixabay

Yogures y alimentos fermentados: cuidar el “segundo cerebro”

El segundo alimento recomendado no está en el botiquín, sino en la nevera: los yogures y fermentados. “Son ricos en probióticos, fundamentales para tu salud intestinal”, explica. “Y es importante porque el noventa por ciento de la serotonina se produce en el intestino”.

La llamada microbiota intestinal es protagonista de la salud mental según el eje microbiota-cerebro. Estudios de la Universidad de Virginia han demostrado que el Lactobacillus, una bacteria presente en el yogur, ayuda a controlar el estrés y reducir síntomas de ansiedad y depresión.

Cada vez más investigaciones confirman que cuidar el intestino es también proteger la mente. Alimentos como el kimchi, el chucrut o el kéfir también cumplen esta función.

Verduras de hoja verde: espinacas contra la tristeza

El tercer alimento puede parecer simple, pero su efecto es profundo: espinacas, acelgas, col rizada, rúcula. “Son muy ricas en ácido fólico, lo que va a favorecer la síntesis de neurotransmisores. Su déficit se ha relacionado con síntomas de ansiedad y depresión”, afirma el doctor.

Una porción diaria de verduras de hoja verde puede ralentizar el deterioro cognitivo asociado a la edad en hasta 2,5 años, según el Hospital Brigham and Women’s de Boston. El ácido fólico no solo mejora el estado de ánimo, también protege la memoria y la función cerebral.

Frutas del bosque: antioxidantes para tu cerebro

Y por último, pero no menos importante, llegan los colores del bosque: arándanos, moras, fresas. “Tienen un elevadísimo contenido en antioxidantes que van a proteger tu cerebro y a mejorar la memoria y el estado de ánimo”, dice el psiquiatra.

Estas frutas ayudan a combatir la inflamación cerebral, aumentan la plasticidad neuronal y reducen el deterioro cognitivo. Y lo mejor es que son fáciles de incorporar en batidos, meriendas o desayunos.

“Créeme e incorpora estos alimentos a tu día a día”, insiste el doctor Mora. “Porque la alimentación es fundamental para la prevención en salud mental”. Aunque aclara que los alimentos no sustituyen a los medicamentos ni a la terapia, sí pueden prevenir y aliviar síntomas. En un mundo saturado de estímulos, una dieta rica en omega 3, probióticos, ácido fólico y antioxidantes es una forma directa de cuidar la mente.