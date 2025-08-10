El corazón también saborea: este es el hallazgo que el cardiólogo Aurelio Sánchez quiere que conozcas

Durante décadas creímos que el corazón era, ante todo, una bomba. Un músculo noble y tenaz que late obedientemente a lo largo de la vida. Pero ¿y si además fuera un órgano sensorial? ¿Y si pudiera, como la lengua, saborear lo que comemos?

La idea puede parecer sacada de una novela de ciencia ficción, pero es exactamente lo que plantea un estudio reciente presentado en la reunión anual de la Biophysical Society. Un equipo liderado por la Universidad Loyola de Chicago ha descubierto que el corazón humano tiene receptores del sabor dulce, los mismos que se encuentran en la lengua. Y lo que es más inquietante es que su activación con edulcorantes artificiales podría alterar su funcionamiento.

El corazón también “saborea”

Según explica el cardiólogo Aurelio Rojas Sánchez, “existen receptores del sabor dulce como los de la lengua en el propio músculo cardíaco. Se trata de los receptores TAS1R2 y TAS1R3, que hasta ahora se consideraban exclusivos del sistema gustativo, pero esta investigación ha logrado identificarlos en las células cardíacas”.

Estos receptores, presentes en los miocitos humanos y de ratón, modulan la contracción del corazón y la regulación del calcio intracelular, un componente clave para la actividad eléctrica y la contracción del músculo cardíaco. “Lo más relevante es que su activación mediante edulcorantes artificiales como el aspartamo puede aumentar el riesgo de arritmias”, advierte el especialista.

Recreación artística de corazones de laboratorio para testar enfermedades cardiacas y su tratamiento. / LP/DLP

¿Dieta directa al corazón?

El hallazgo supone un cambio profundo en la comprensión de la fisiología cardiovascular. “Hasta ahora creíamos que los efectos de la dieta sobre el corazón eran siempre mediados por mecanismos hormonales o digestivos. Pero este descubrimiento sugiere que ciertos compuestos pueden afectar directamente al corazón sin necesidad de intermediarios”, señala Rojas Sánchez.

Es decir, el corazón podría responder de forma inmediata y directa a lo que comemos. Y en un mundo donde los edulcorantes artificiales están presentes en refrescos, productos light, chicles, postres y hasta en medicamentos, las implicaciones clínicas son inmensas. "Este descubrimiento sugiere que ciertos compuestos en la dieta pueden afectar directamente a la función de nuestro corazón sin necesidad de intermediarios hormonales o digestivos como hasta ahora creíamos”, añade.

Más receptores en corazones enfermos

Uno de los datos más llamativos del estudio es que los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan una mayor cantidad de estos receptores en sus corazones. Esta sobreexpresión sugiere que el órgano, en situaciones de estrés o enfermedad, podría modificar su capacidad de detectar nutrientes como mecanismo adaptativo.

Aunque aún se necesitan más investigaciones para comprender los efectos a largo plazo de esta activación, el hallazgo abre nuevas vías terapéuticas y plantea dudas sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales, especialmente su uso continuado en personas con patologías cardíacas.

Alimentos, salud y ciencia del gusto

Este descubrimiento forma parte de una tendencia creciente en la ciencia médica para reconocer que los receptores gustativos están presentes en muchos más órganos además de la lengua. Ya se han identificado en intestinos, pulmones e incluso en el cerebro. Y ahora, también en el corazón.

Este estudio desafía la visión clásica del corazón como una simple maquinaria biológica. Nos recuerda que el cuerpo humano aún guarda secretos por descubrir, y que lo que ponemos en nuestro plato podría estar hablando directamente con nuestro corazón.