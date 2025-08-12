Así es la grasa natural que puede cambiar tu corazón y estado de ánimo

Durante años, en todo el mundo, el omega-3 fue visto como otra moda pasajera de la nutrición. Una tendencia más en la larga lista de “superalimentos” que se ponen de moda y desaparecen. Sin embargo, la ciencia ha ido desmontando ese mito, mostrando que esta grasa esencial es vital para el corazón, el cerebro, la visión, las articulaciones y hasta el estado de ánimo.

La cardióloga Angélica Figueroa (@cardio.figueroa) lo resume con claridad: “Es una grasa esencial, lo que significa que tu cuerpo no puede producirla por sí mismo. Sí o sí tienes que obtenerla a través de alimentos o suplementación”.

Una aliada del corazón y la mente

Según la evidencia científica, el omega-3 protege el corazón, reduce los triglicéridos, ayuda a controlar la tensión arterial, mejora la función cerebral y memorial, y contribuye a mantener un buen estado de ánimo. También tiene un papel importante en la salud visual y en la reducción de la inflamación.

“El efecto antiinflamatorio del omega-3 es bien conocido, especialmente en enfermedades como la inflamatoria intestinal o la artritis reumatoide. Reduce la producción de sustancias proinflamatorias como los eicosanoides y las citoquinas” explica Figueroa.

El poder antiinflamatorio y antioxidante

Este efecto se atribuye, en parte, a que disminuye la proteína quimioatrayente de monocitos-1 y el factor nuclear kappa B, además de inducir la expresión de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa-2. También puede aumentar los niveles del factor de crecimiento nervioso, contribuyendo a la protección neuronal.

A nivel cardiovascular, ayuda a mejorar la eficiencia del músculo cardíaco, reducir la demanda de oxígeno, controlar la frecuencia cardíaca y disminuir el riesgo de arritmias.

Articulaciones y metabolismo

Los estudios también demuestran que el omega-3 mejora el dolor articular y contribuye a reducir la inflamación en la aterosclerosis, favoreciendo la salud de los vasos sanguíneos. Además, puede mejorar la resistencia a la insulina, especialmente en personas con síndrome metabólico o diabetes tipo 2.

En mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP), sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la inflamación sistémica asociada a esta condición. Asimismo, se ha visto mejorías en pacientes que padecen endometriosis.

Clave en el embarazo y desarrollo infantil

El omega-3 es fundamental para el desarrollo neurológico del bebé durante el embarazo y en los primeros meses de vida. Contribuye a la formación del cerebro y la visión, y estudios han mostrado beneficios en áreas como el aprendizaje, la memoria y el comportamiento infantil.

¿Dónde encontrarlo?

Esta grasa saludable está presente en pescados azules como el salmón, la sardina o la caballa, así como en semillas de chía y lino, y en nueces. “La mejor parte es que puedes obtenerlo de alimentos deliciosos o de un suplemento bien elegido” indica la cardióloga.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre 0,3 y 0,5 gramos de omega-3 al día, con un mínimo de 250 mg. Si la dieta no cubre estas cantidades, es aconsejable recurrir a la suplementación bajo recomendación profesional.

El omega-3 cuenta con beneficios comprobados: protección contra enfermedades cardiovasculares, mejora de la presión arterial, reducción de triglicéridos, efecto antiinflamatorio, antitrombótico y antioxidante. “Es una herramienta sencilla, accesible y respaldada por la ciencia para cuidar la salud desde dentro” afirma Figueroa.

Lejos de ser una moda pasajera, esta grasa esencial se mantiene como un pilar de las recomendaciones médicas. Y su papel va mucho más allá de lo que aparece en una etiqueta: es un protector silencioso que actúa en el corazón, el cerebro y las células, ayudando a mantener el equilibrio del cuerpo frente a la inflamación y el envejecimiento.