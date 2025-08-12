Así es la grasa natural que puede cambiar tu corazón y estado de ánimo

La cardióloga Angélica Figueroa explica por qué el omega-3 es clave para la salud

Beneficios del omega 3

Beneficios del omega 3 / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Durante años, en todo el mundo, el omega-3 fue visto como otra moda pasajera de la nutrición. Una tendencia más en la larga lista de “superalimentos” que se ponen de moda y desaparecen. Sin embargo, la ciencia ha ido desmontando ese mito, mostrando que esta grasa esencial es vital para el corazón, el cerebro, la visión, las articulaciones y hasta el estado de ánimo.

La cardióloga Angélica Figueroa (@cardio.figueroa) lo resume con claridad: “Es una grasa esencial, lo que significa que tu cuerpo no puede producirla por sí mismo. Sí o sí tienes que obtenerla a través de alimentos o suplementación”.

Una aliada del corazón y la mente

Según la evidencia científica, el omega-3 protege el corazón, reduce los triglicéridos, ayuda a controlar la tensión arterial, mejora la función cerebral y memorial, y contribuye a mantener un buen estado de ánimo. También tiene un papel importante en la salud visual y en la reducción de la inflamación.

“El efecto antiinflamatorio del omega-3 es bien conocido, especialmente en enfermedades como la inflamatoria intestinal o la artritis reumatoide. Reduce la producción de sustancias proinflamatorias como los eicosanoides y las citoquinas” explica Figueroa.

El dolor que provoca la endometriosis en algunas mujeres les incapacita para hacer 'vida normal'.

El dolor que provoca la endometriosis en algunas mujeres les incapacita para hacer 'vida normal'. / Alba Vigaray

El poder antiinflamatorio y antioxidante

Este efecto se atribuye, en parte, a que disminuye la proteína quimioatrayente de monocitos-1 y el factor nuclear kappa B, además de inducir la expresión de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa-2. También puede aumentar los niveles del factor de crecimiento nervioso, contribuyendo a la protección neuronal.

A nivel cardiovascular, ayuda a mejorar la eficiencia del músculo cardíaco, reducir la demanda de oxígeno, controlar la frecuencia cardíaca y disminuir el riesgo de arritmias.

Articulaciones y metabolismo

Los estudios también demuestran que el omega-3 mejora el dolor articular y contribuye a reducir la inflamación en la aterosclerosis, favoreciendo la salud de los vasos sanguíneos. Además, puede mejorar la resistencia a la insulina, especialmente en personas con síndrome metabólico o diabetes tipo 2.

En mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP), sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la inflamación sistémica asociada a esta condición. Asimismo, se ha visto mejorías en pacientes que padecen endometriosis.

Clave en el embarazo y desarrollo infantil

El omega-3 es fundamental para el desarrollo neurológico del bebé durante el embarazo y en los primeros meses de vida. Contribuye a la formación del cerebro y la visión, y estudios han mostrado beneficios en áreas como el aprendizaje, la memoria y el comportamiento infantil.

¿Dónde encontrarlo?

Esta grasa saludable está presente en pescados azules como el salmón, la sardina o la caballa, así como en semillas de chía y lino, y en nueces. “La mejor parte es que puedes obtenerlo de alimentos deliciosos o de un suplemento bien elegido” indica la cardióloga.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre 0,3 y 0,5 gramos de omega-3 al día, con un mínimo de 250 mg. Si la dieta no cubre estas cantidades, es aconsejable recurrir a la suplementación bajo recomendación profesional.

El omega-3 cuenta con beneficios comprobados: protección contra enfermedades cardiovasculares, mejora de la presión arterial, reducción de triglicéridos, efecto antiinflamatorio, antitrombótico y antioxidante. “Es una herramienta sencilla, accesible y respaldada por la ciencia para cuidar la salud desde dentro” afirma Figueroa.

Noticias relacionadas y más

Lejos de ser una moda pasajera, esta grasa esencial se mantiene como un pilar de las recomendaciones médicas. Y su papel va mucho más allá de lo que aparece en una etiqueta: es un protector silencioso que actúa en el corazón, el cerebro y las células, ayudando a mantener el equilibrio del cuerpo frente a la inflamación y el envejecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents