Cuando cuidarte no significa hacer "grandes cosas", según la psicóloga Nayara Ortega

A veces imaginamos el autocuidado como una lista perfecta: ir a terapia, meditar al amanecer, seguir rutinas impecables. Nos lo venden como un plan a gran escala, algo que exige tiempo, dinero y disciplina férrea.

Pero, como recuerda la psicóloga Nayara Ortega Medina (@nayaraortega_psi), cuidar de uno mismo también puede encontrarse en lo pequeño, en lo cotidiano, en gestos que parecen insignificantes y que, sin embargo, construyen bienestar a largo plazo.

Porque el descanso no siempre viene de una gran escapada, ni la paz mental de un retiro de yoga en la montaña. A veces se esconde en un “no” dicho a tiempo, en una carcajada que rompe la tarde o en un plato que nos recuerda a la infancia.

El valor de decir “no” sin culpa

Uno de los consejos más repetidos por Nayara es atreverse a rechazar un plan sin la sombra de la culpa. “Tu descanso también vale”, afirma. Cancelar un compromiso no es irresponsabilidad, sino un acto consciente de cuidado personal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el autocuidado como la capacidad de las personas para promover y mantener su salud con o sin ayuda profesional, y eso incluye respetar los propios límites.

Avisar con antelación, ser sincero y evitar justificaciones innecesarias puede convertir ese “no” en una oportunidad para recargar energía y volver con más presencia a la siguiente cita.

Reír sin mirar el reloj

El tiempo que pasamos con amigos a menudo se mide en prisas. Pero la psicóloga invita a probar algo distinto: reír sin filtro y sin vigilar el reloj. La risa compartida, libre de horarios, es “medicina” para la mente y el cuerpo, ya que estimula la liberación de endorfinas y refuerza vínculos afectivos.

Cuando dejamos que la conversación fluya sin pensar en el siguiente compromiso, nos damos el regalo de estar presentes y de reconectar con lo que de verdad importa.

Comer lo que disfrutas

La relación con la comida suele estar marcada por restricciones y normas. Pero comer aquello que nos gusta sin remordimientos puede ser un acto poderoso de autocuidado. Estudios demuestran que los alimentos preferidos estimulan la liberación de serotonina y endorfinas, hormonas que mejoran el estado de ánimo.

Ese postre que te recuerda a casa, ese pan recién horneado o esa fruta dulce de temporada no son solo calorías, también son pequeños recordatorios de placer y vida.

Desconectar para reconectar

En un mundo que premia la hiperconexión, apartar el móvil durante unas horas es casi un acto de rebeldía. “Estar presente también es autocuidarse”, señala Nayara. La mente necesita pausas para procesar, descansar y regenerar su capacidad de atención.

Buscar un lugar tranquilo, observar el paisaje o simplemente dejar que los pensamientos vayan y vengan sin la interrupción constante de notificaciones es un entrenamiento para la calma.

El día de la “nada”

Uno de los ejercicios más curiosos para combatir la “dismorfia de productividad” esa sensación de que siempre hay que estar haciendo algo es dedicar un día al mes a no hacer nada productivo. La idea es tolerar la incomodidad que genera la inactividad y desmontar los pensamientos que nos exigen rendimiento constante.

Puede ser un domingo entero en pijama, una tarde sin tareas pendientes o una noche mirando las estrellas. Lo importante es permitir que la mente y el cuerpo descansen de verdad.

Para Nayara Ortega, el autocuidado no es un lujo ni una moda pasajera: es una inversión diaria en salud mental, emocional y física. Y aunque las redes sociales puedan llenarse de consejos grandilocuentes, la verdadera transformación está en lo simple, en esos gestos que parecen pequeños pero que suman cada día.

A veces es una palabra amable, un silencio, una risa o un descanso sin excusas. Es, en definitiva, aprender a estar de nuestro propio lado.