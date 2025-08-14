Esto es lo que sucede cuando la risa apaga la censura del cerebro

Hay risas que apenas mueven una comisura y otras que sacuden el cuerpo entero. De esas que doblan la espalda, cortan la respiración y dejan lágrimas en los ojos. La neurociencia tiene claro que no todas son iguales, y que las más auténticas tienen un impacto profundo en nuestro cerebro y nuestra salud.

La divulgadora de neurociencia y psicología emocional Raquel Mascaraque (@raquelmascaraque) lo resume así: “Rodéate de gente que te haga reír, porque la ciencia ha visto muchísimos beneficios, sociales y para tu salud”. Su afirmación no es una frase bonita: detrás hay años de investigación que han permitido observar el cerebro en vivo mientras la risa ocurre.

La risa que nace sola

Estudios recientes han analizado la actividad cerebral de personas que se reían de forma espontánea y de otras que lo hacían por compromiso. El hallazgo es fascinante, pues en la risa auténtica se activan múltiples áreas corteza motora, sistema límbico y sistema de recompensa mientras que se ralentiza la corteza prefrontal dorsolateral, encargada de la “censura social”, esa que vigila qué está bien o mal decir o hacer para encajar.

“Cuando te da esta risa imparable es porque te da igual todo, no puedes pararla”, explica Mascaraque. En cambio, en las risas forzadas, esta zona del cerebro permanece activa, recordándonos las normas y límites que mantenemos incluso al sonreír.

La amígdala está ubicada en la parte central de la base del cerebro / Es.Sott

Risa contagiosa y sincronía social

La risa también es un fenómeno grupal. Según la divulgadora, cuando se nos contagia la risa “se activa una función bilateral en el cerebro que nos permite experimentar lo de la otra persona como propio”. Este efecto explica por qué solemos reír más en grupos grandes que en reuniones pequeñas: nuestro cerebro está diseñado para sincronizarse emocionalmente con los demás.

Este contagio emocional tiene un papel evolutivo. Filósofos como Henri Bergson la interpretaron como un mecanismo social para corregir conductas absurdas, mientras que Freud la veía como una liberación de tensiones reprimidas. Hoy, la ciencia la entiende como una herramienta que refuerza vínculos y favorece la cohesión del grupo.

Medicina en forma de carcajada

La risa auténtica no solo es un placer social, también es un aliado para la salud. Reduce el cortisol (la hormona del estrés), aumenta endorfinas y dopamina, disminuye la presión arterial y el dolor, y fortalece el sistema inmune. Incluso mejora la respuesta del organismo ante enfermedades.

Asimismo, algunos estudios en hospitales, como los que incluyen payasos o sesiones de musicoterapia, muestran que el humor eleva el bienestar de los pacientes, aunque puedan estar sesgados porque quienes participan ya tienen predisposición a pasarlo bien.

La ciencia respalda estas sensaciones. Investigaciones fisiológicas muestran que reír activa más de 15 músculos faciales y varios abdominales, lo que explica el dolor de tripa tras un ataque de risa. Además, dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación y actúa como analgésico natural, y es que pacientes que ven comedias antes de una operación requieren menos medicación para el dolor.

Una habilidad que practicamos desde bebés

Lo más curioso es que reímos incluso antes de aprender a hablar. Esto demuestra que no es solo una respuesta a lo gracioso, sino un reflejo social primario que nos ayuda a integrarnos y crear lazos. La risa nos conecta a un nivel que va más allá de las palabras.

El neurocirujano Itzhak Fried y su equipo ya lo intuyeron en 1998, cuando estimularon eléctricamente áreas del cerebro y provocaron la risa. Sus hallazgos apuntaban a que este fenómeno tiene tres componentes: motor (músculos), cognitivo (entender el humor) y afectivo (vivirlo emocionalmente).

La conclusión es clara: reír no es perder el tiempo, es invertirlo en bienestar. Las carcajadas espontáneas apagan la censura interna, nos conectan con los demás y mejoran nuestra salud física y emocional.

En un mundo que insiste en la productividad y el control, permitirse una risa de las que desordenan el cuerpo es, quizá, uno de los actos más libres que nos quedan. Como dice Raquel Mascaraque, “rodéate de gente que te haga reír”, porque ahí, entre carcajadas, el cerebro encuentra uno de sus estados más felices.