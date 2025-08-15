Esto es lo que el cardiólogo Aurelio Rojas recomienda antes de dormir y no es una pastilla para el sueño

Hay noches en las que el sueño parece un visitante caprichoso. Llega tarde, se marcha pronto y, cuando amanece, deja una sensación de cansancio que ninguna taza de café consigue borrar. Entre luces de pantalla, pensamientos que no se callan y el peso de un día que no dio tregua, el cuerpo se acuesta pero la mente sigue despierta.

En esa batalla silenciosa por dormir mejor, el cardiólogo Aurelio Rojas recuerda un aliado discreto pero poderoso: el magnesio. “Siempre digo que hay pequeños hábitos que pueden cambiar tu descanso y uno de ellos, que recomiendo mucho en consulta, es optimizar la toma de magnesio”, asegura. Un mineral que, más allá de su papel en huesos y músculos, también tiene mucho que decir sobre cómo nos relajamos, conciliamos el sueño y nos mantenemos dormidos.

El mineral que prepara al cerebro para descansar

El magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas, muchas de ellas ligadas a la relajación muscular, la función nerviosa y la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. “Diversos estudios han demostrado que una suplementación adecuada puede mejorar la calidad del sueño, especialmente en personas con déficit o con insomnio crónico”, explica Rojas.

La clave está en el momento de la toma. “Una hora y media antes de dormir, para dar tiempo a que los niveles plasmáticos alcancen su pico y faciliten la relajación”. Prefiere formas de alta biodisponibilidad como el citrato o bisglicinato de magnesio, que “además suelen ser mejor toleradas a nivel digestivo y siempre acompañadas de vitamina B6 para aumentar su biodisponibilidad celular y por tanto sus efectos”. “Queremos el magnesio en las células, no dando vueltas por nuestra sangre”, resume el especialista.

Magnesio / LP/DLP

¿Por qué las mujeres necesitan dormir más y mejor?

Aunque a veces parezca lo contrario, la ciencia confirma que las mujeres necesitan dormir más que los hombres. Un estudio de la Universidad de Duke mostró que, cuando una mujer no descansa lo suficiente, sufre más estrés, ansiedad, depresión e irritabilidad. La explicación está en la actividad cerebral: “A lo largo del día la mayoría de las mujeres activan más áreas del cerebro y hacen más multitarea. Esto aumenta la necesidad de recuperación durante el sueño”, señala Rojas.

A ello se suman los cambios hormonales de la menstruación, el embarazo o la menopausia, que pueden interrumpir el descanso y aumentar aún más esa necesidad de dormir con calidad. “Además de priorizar las horas de sueño, una de las estrategias más respaldadas por la ciencia es utilizar magnesio combinado con vitamina B6”, apunta el cardiólogo.

La ciencia detrás del consejo

Un ensayo clínico publicado en Journal of Research in Medical Science mostró que esta combinación mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio, sobre todo en mujeres con estrés elevado o alteraciones hormonales. “Así que la próxima vez que alguien te diga que duermes mucho, recuérdale que tu cerebro ha trabajado el doble”, comenta Rojas con humor.

La recomendación no es solo para mujeres. El magnesio ayuda a reducir el cortisol, la hormona del estrés, aumenta las endorfinas y mejora la respuesta del sistema inmune. También facilita que los músculos se relajen, algo esencial para que el cuerpo entre en las fases profundas del sueño.

Un hábito pequeño con un gran impacto

No se trata de buscar soluciones milagrosas, sino de sumar pequeños cambios que, juntos, transformen el descanso. Reducir la cafeína, apagar pantallas antes de dormir, mantener horarios regulares y, como aconseja el doctor Rojas, optimizar la toma de magnesio, pueden ser piezas clave para dormir mejor. “Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Y a veces, un simple mineral puede marcar la diferencia”, concluye.