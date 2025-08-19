La ginecóloga y sexóloga Maite Fernández Pérez desmonta el mito del placer femenino que persiste desde hace siglos

En pleno siglo XXI, todavía sobreviven creencias que nacieron hace más de cien años. Entre ellas, la idea de que existen solo dos tipos de placer femenino: el clitoridiano y el vaginal. Una división que, lejos de basarse en ciencia, proviene de los textos de Sigmund Freud a principios del siglo XX.

La ginecóloga Maite Fernández lo explica con claridad en el podcast Batalla Interna: “No hay dos tipos de orgasmos. Realmente hay diferentes vías de estimulación en la mujer”. Su afirmación derrumba un mito que marcó generaciones y que aún hoy condiciona cómo se entiende la intimidad femenina.

Freud y el mito de los “dos tipos”

Según detalla la especialista, Freud defendía que las mujeres “maduras” experimentaban el placer a través de la penetración, mientras que las “inmaduras” lo hacían por estimulación del clítoris. “Lo que se usaba en la época era la penetración, porque intervenía el hombre”, señala Fernández. “Y de ahí surgió la idea de que un orgasmo era más válido que otro”.

La realidad científica actual dice lo contrario, pues hay más de dos vías de estimulación capaces de activar las áreas de placer en el cerebro femenino.

El estudio de Barry Komisaruk con resonancia magnética funcional demostró al menos cuatro zonas: el clítoris, la zona anterior de la vagina a 2-3 cm, el cuello del útero en su parte profunda y los pezones.

“La vulva es la gran desconocida”

Más allá de la cuestión histórica, Fernández pone el foco en algo que considera un auténtico problema de salud: la falta de conocimiento sobre la vulva.

“Realmente hago mucha cirugía de vulva y una de mis batallas es que se normalizara más todo lo relacionado con ella. La vulva es la gran ignorada de la anatomía humana”, afirma.

La especialista recuerda que las mujeres, en su mayoría, no se miran la vulva, y que incluso en consultas médicas pasa desapercibida. “No hay otro órgano tan ninguneado. Hay muchas enfermedades asociadas a la vulva que no se detectan a tiempo por esa falta de visibilidad”.

Conocerse para cuidarse

La doctora insiste en la necesidad de que las mujeres conozcan la anatomía de su zona íntima. “Hay que mirarse la vulva como una parte más del cuerpo y saber cómo son tus labios externos, los internos, cómo es tu clítoris y el capuchón que lo cubre”, explica.

Incluso ofrece un consejo práctico: “Cuando están en el baño, una maniobra sencilla es estirar la piel del capuchón hacia atrás y ver el glande del clítoris. Hay enfermedades en las que ese capuchón se pega, y si no se revisa, puede acabar tapando por completo la zona”.

Cuatro razones para desterrar el mito

Fernández resume cuatro motivos clave por los que no tiene sentido seguir hablando de “dos tipos de orgasmos”:

Existen al menos cuatro vías de estimulación, no dos. No todas las mujeres responden igual a esas vías: la respuesta es individual. Factores emocionales y contextuales influyen, desde el ciclo menstrual hasta el vínculo con la pareja. No hay un tipo mejor que otro, ya que todas las formas de placer son válidas.

“Lo que sí es variable es el porcentaje de mujeres que llegan al clímax con cada una de esas vías”, aclara la especialista. “Pero lo que debe quedar claro es que no existe un orgasmo superior a otro”.

Para la especialista, hablar de placer femenino no es solo un tema de sexualidad, sino de salud. “Hay que normalizar la vulva como una parte más del cuerpo”, insiste. Ese redescubrimiento pasa por desmontar mitos heredados, escuchar a la ciencia y, sobre todo, conocerse a una misma.

Al final, lo que propone la doctora es sencillo, dejar de medir la intimidad femenina en categorías anticuadas y empezar a entenderla en toda su diversidad. Una batalla que no solo se libra en la consulta médica, sino también en la conversación pública y en la educación.