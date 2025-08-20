Engañar también duele al infiel: estos son los efectos que no imaginas

En mitad de un concierto de Coldplay, bajo las luces de colores y la euforia del público, la kiss cam proyectó en pantallas gigantes a una pareja que se abrazaba con ternura.

El gesto, romántico y aparentemente inocente, se convirtió en un terremoto personal: él era director de una empresa, casado y con tres hijos; ella, su empleada. En segundos, el abrazo dejó de ser íntimo para volverse viral.

El hombre, al descubrirse, perdió su trabajo y ahora amenaza con denunciar a Coldplay por difundir imágenes suyas sin consentimiento. Más allá del escándalo, el episodio abrió una ventana a una cuestión mucho más profunda: cómo funciona la mente cuando la realidad choca con nuestros valores.

La mente ante la traición

La neurodivulgadora Raquel Mascaraque (@raquelmascaraque) lo explicaba en redes con claridad: “Esto es un ejemplo perfecto de disonancia cognitiva, cuando lo que pensamos o valoramos no coincide con lo que hacemos, y eso nos genera malestar psicológico”.

Según Mascaraque, la mente busca estrategias para aliviar esa tensión. Una de las más comunes es cambiar el discurso: “Si Coldplay no hubiera subido esas imágenes, mi mujer nunca se habría enterado, así que no es culpa mía por engañar, sino de la banda por mostrarlo”.

Distorsionar la realidad

Otra vía es modificar la percepción de la propia conducta. “Llama la atención lo natural que parecía ese abrazo frente a otros empleados. Probablemente, la relación era conocida en el entorno laboral, y él podía convencerse de que en realidad estaba protegiendo a su esposa de una verdad dolorosa”, señala la especialista.

Este autoengaño permite mantener la coherencia interna, aunque sea a costa de retorcer la realidad. Pero, como advierte Mascaraque, “sea como sea, la infidelidad tiene efectos muy negativos tanto en la persona que engaña como en la persona engañada. Lo más saludable es buscar estrategias para afrontar lo que falla en la relación, no cubrirlo con parches”.

Consecuencias en la salud mental

La psicología distingue varios tipos de efectos tras una infidelidad:

Cognitivos : rumiaciones constantes, bloqueos emocionales y dificultad para concentrarse.

: rumiaciones constantes, bloqueos emocionales y dificultad para concentrarse. Conductuales : hipervigilancia, cambios bruscos de ánimo y conductas obsesivas hacia la pareja.

: hipervigilancia, cambios bruscos de ánimo y conductas obsesivas hacia la pareja. Emocionales : culpa, tristeza, rabia y sensación de traición profunda.

: culpa, tristeza, rabia y sensación de traición profunda. Traumáticos: en algunos casos, síntomas similares al estrés postraumático, con flashbacks, insomnio y ansiedad intensa.

Las personas que sufren una traición amorosa pueden quedarse atrapadas en un bucle de dolor. Incluso quien comete la infidelidad vive con miedo, estrés y la carga de una doble vida.

¿Perdonar o no perdonar?

El perdón, según los expertos, no tiene una respuesta única. Para algunas personas significa debilidad; para otras, un paso necesario hacia la sanación. Cada uno tiene que valorar en qué punto está y si se siente preparado para perdonar o perdonarse. El apoyo social y la terapia de pareja pueden ser claves para avanzar.

La historia del concierto de Coldplay, que comenzó como un gesto romántico capturado por una cámara, terminó exponiendo una verdad incómoda, la fragilidad de los vínculos humanos y el coste psicológico de la traición. Un recordatorio de que, en la vida real, lo que se oculta siempre acaba buscando la manera de salir a la luz.