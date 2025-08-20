¿Por qué falta vitamina D en las Islas Canarias?: un problema bajo el sol

A pesar de que las Islas Canarias gozan de uno de los climas más soleados de Europa, numerosos estudios y profesionales de la salud han detectado que una parte importante de la población presenta carencias de vitamina D.

Este hecho, que resulta sorprendente en un entorno donde abunda el sol durante todo el año, tiene una explicación fundamentada en la ciencia.

Diferencia entre rayos UVA y UVB

La radiación solar está compuesta por distintos tipos de rayos, principalmente UVA y UVB. Los rayos UVA son los que penetran a mayor profundidad en la piel, provocando envejecimiento, daño celular e incluso manchas, pero no contribuyen a la producción de vitamina D, explica la dietista y nutricionista Claudia Hernandez (@claudenutri).

Por otro lado, los rayos UVB, que afectan las capas más superficiales de la piel, son los responsables de activar la síntesis de vitamina D en el organismo.

Sin embargo, estos rayos tienen también la capacidad de causar quemaduras solares.

Una chica se aplica protector solar en la playa. / LP/DLP

Uso de protector solar y hábitos de exposición

En la sociedad actual, es común utilizar protector solar incluso en las franjas horarias donde la radiación es menos intensa. Aunque este hábito protege frente al cáncer de piel y el envejecimiento prematuro, también bloquea los rayos UVB, dificultando así la producción natural de vitamina D.

Además, muchas personas evitan la exposición directa al sol o pasan poco tiempo al aire libre, especialmente durante las horas recomendadas.

Protector solar: la clave para una piel sana todo el año / LP/DLP

Recomendaciones para una exposición solar saludable

La experta Claudia Hernández aconseja buscar un equilibrio entre la protección solar y la necesidad de vitamina D. Se recomienda exponerse al sol entre 10 y 20 minutos al día, con la mayor parte del cuerpo descubierta y sin protector solar, preferiblemente antes de las 11 de la mañana o después de las 17:00 horas. Fuera de estos horarios o al superar los 20 minutos, es fundamental aplicarse protección solar para evitar riesgos.

A pesar de la abundancia de sol en Canarias, el déficit de vitamina D es una realidad debido a los hábitos de exposición solar y el uso de protectores. Un equilibrio adecuado entre protección y síntesis de esta vitamina es esencial para la salud.