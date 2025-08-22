Así es el rincón oculto del cerebro que decide cómo te mueves y hasta cómo te sientes

Si te preguntaran qué comiste hace cinco días, probablemente no lo recordarías. Pero si ahora mismo empiezas a caminar, tu cuerpo lo hará sin que tengas que pensar en cómo mover cada pierna. Esa diferencia, tan sencilla en apariencia, tiene su explicación en un rincón oculto del cerebro: los ganglios basales.

La divulgadora en neurociencia Raquel Mascaraque (@raquelmascaraque) lo explica de forma clara: “Son una estructura que está dentro del cerebro y se encargan de iniciar movimientos, frenarlos cuando no son necesarios, regular la precisión y la fuerza o incluso las emociones”.

El motor invisible del cuerpo

Lejos de ser un conjunto homogéneo, los ganglios basales se dividen en varias estructuras que trabajan como una maquinaria perfectamente coordinada. El putamen regula los movimientos de brazos y piernas, participa en reflejos involuntarios como ese espasmo repentino antes de dormir y hasta en emociones como el asco o el desprecio, gracias a su conexión con la ínsula.

El globo pálido, en estrecha colaboración con el cerebelo, coordina los movimientos automáticos y sostiene la postura sin que tengamos que pensarlo. Mientras tanto, el núcleo caudado afina la precisión motora, interviene en el aprendizaje por prueba y error y regula la motivación. “En personas con TOC se observa una sobreestimulación de este núcleo, mientras que en el TDAH suele estar hipoestimulado”, explica Mascaraque.

Estructura de los Ganglios Basales / Wichmann & DeLong, 2013

La estación de intercambio

Toda esta información viaja al tálamo, un auténtico centro de conexión que reenvía las órdenes a la corteza cerebral para dar la señal definitiva: “Oye, venga que toca moverse”. Gracias a este circuito, podemos desde enhebrar una aguja con precisión hasta sonreír de manera automática.

Enfermedades como el Párkinson aparecen cuando estructuras relacionadas, como la sustancia negra, se degeneran, dificultando el inicio o la detención de los movimientos. En otros casos, como la corea de Huntington o las distonías, las alteraciones generan movimientos involuntarios y posturas anormales, recordando hasta qué punto dependemos de este engranaje oculto.

Más que movimiento

Aunque durante décadas se creyó que su función era puramente motora, hoy la neurociencia ha demostrado que los ganglios basales también intervienen en procesos cognitivos. Regulan la memoria procedimental, la atención, el aprendizaje basado en recompensas y hasta el razonamiento lingüístico.

“Están profundamente conectados con el hipocampo y la amígdala”, explica Mascaraque. Esa unión permite que lo que aprendemos quede fijado en la memoria a largo plazo dependiendo de si la experiencia fue agradable o desagradable.

Comprender los ganglios basales es clave para el diagnóstico temprano de enfermedades neurológicas y el desarrollo de tratamientos más eficaces. En palabras de la divulgadora: “Nos ayudan a entender no solo cómo nos movemos, sino cómo sentimos, aprendemos y reaccionamos al mundo que nos rodea”.