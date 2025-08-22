El truco olvidado de las zapatillas deportivas: el uso correcto del último agujero para proteger tus pies

El buen estado de los pies es esencial para la salud y el bienestar general, especialmente para quienes practican deporte, trabajan muchas horas de pie o utilizan calzado de seguridad diariamente.

Los podólogos insisten en que una correcta higiene diaria es el primer paso fundamental: lavar los pies con agua tibia y jabón suave y secarlos bien, sobre todo entre los dedos, ayuda a prevenir infecciones y molestias. La hidratación resulta también imprescindible, aunque nunca debe aplicarse crema entre los dedos para evitar humedad y posibles hongos.

Otro de los consejos básicos de los expertos es cortar las uñas en línea recta para prevenir encarnamientos y acudir a revisiones podológicas de forma regular. Estas visitas al especialista permiten identificar a tiempo posibles alteraciones, durezas, callosidades o problemas de la pisada.

Picor de pies: estas son las enfermedades que podría estar ocultando / Freepik

¿Cuándo conviene acudir a un podólogo?

Los profesionales recomiendan consultar a un podólogo ante cualquier signo inusual en los pies, como dolor persistente, bultos, lesiones, sequedad extrema, durezas o sudoración excesiva.

También si existen dudas sobre el tipo de calzado adecuado o para corregir alteraciones en la manera de pisar, se debe acudir al podólogo.

Un podólogo en consulta. / LP/DLP

Cómo elegir el calzado deportivo adecuado

Seleccionar un buen calzado deportivo implica tener en cuenta varias claves: la actividad a realizar, el tipo de pie y el peso corporal. Es recomendable probarse las zapatillas por la tarde, usando los mismos calcetines que se emplean para entrenar, ya que el pie tiende a estar más hinchado.

Buscar un ajuste correcto, con espacio suficiente para los dedos y el talón bien sujeto, es esencial para evitar lesiones. Además, la amortiguación, la estabilidad y la flexibilidad del calzado deben corresponderse con la superficie de entrenamiento y la propia pisada, según la Fundación Podoactiva.

Un corredor con zapatillas con placa de carbono. / Dectahlon.

El truco poco conocido del último agujero de las zapatillas

El podólogo Héctor Alonso destaca la importancia de utilizar correctamente el último agujero de los cordones en las zapatillas deportivas. Muchas personas desconocen que, si este no se aprovecha, el riesgo de lesiones como esguinces o torceduras de tobillo aumenta considerablemente.

Atarse las zapatillas pasando el cordón por el último agujero—sin apretarlo completamente—y luego cruzar los extremos antes de ajustarlos, permite que el calzado sujete el empeine y el tobillo de manera mucho más eficaz. Este truco resulta especialmente útil para quienes pasan muchas horas de pie o presentan pies planos o cavos.

Para quienes deseen profundizar en el cuidado de los pies y conocer los errores más comunes al elegir calzado, existen guías y consejos preparados por especialistas en podología. Consultar fuentes oficiales como el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos o la Fundación Podoactiva puede ayudar a seleccionar el calzado más adecuado y prevenir problemas de salud.

Ten en cuenta que el cuidado de los pies va más allá de la higiene y la hidratación. Elegir el calzado correcto y aprender pequeños trucos, como el uso adecuado del último agujero en las zapatillas, es clave para prevenir lesiones y mantener una buena salud podológica. Si aparecen molestias persistentes o dudas sobre el calzado, es recomendable acudir a la consulta de un podólogo.