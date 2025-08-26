La ciencia lo confirma: la cardióloga Angélica Figueroa revela el gesto que puede salvar vidas en olas de calor

El aire frío que sentimos al entrar en una habitación climatizada no es solo una sensación de alivio. Según la cardióloga Angélica Figueroa (@cardio.figueroa), puede ser un auténtico escudo contra el calor extremo, una herramienta capaz de salvar vidas en tiempos de cambio climático.

“El aire acondicionado salva miles de vidas cada año, especialmente en personas mayores y con problemas cardíacos”, explica la especialista. “El calor extremo no es solo incómodo, puede ser mortal. Cada verano vemos fallecimientos por golpe de calor, pero también aumentan los infartos, las arritmias y las crisis respiratorias”.

Mucho más que refrescar el ambiente

El aire acondicionado, usado de forma adecuada, ofrece beneficios médicos avalados por investigaciones en revistas como The Lancet o BMJ. “No se trata solo de refrescar el ambiente. Bien utilizado, protege el corazón, estabiliza la presión arterial, mejora el descanso y facilita la respiración”, señala Figueroa.

La explicación es clara, el calor obliga al organismo a trabajar al límite. El corazón bombea con más esfuerzo, los vasos sanguíneos se dilatan y la deshidratación se acelera. “En pacientes con insuficiencia cardíaca, mantener un entorno fresco reduce el riesgo de descompensación, previene arritmias y estabiliza la presión arterial”, añade.

Una persona enciende un aire acondicionado, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Claves médicas del aire acondicionado

La doctora resume los principales efectos positivos del uso responsable de la climatización:

Disminuye la mortalidad en olas de calor: los estudios demuestran que reduce los fallecimientos en población vulnerable.

los estudios demuestran que reduce los fallecimientos en población vulnerable. Mejora el sueño : un entorno fresco y estable favorece el descanso profundo, vital para la salud física y mental.

: un entorno fresco y estable favorece el descanso profundo, vital para la salud física y mental. Facilita la respiración: filtra polvo, polen y contaminantes, además de mantener la humedad adecuada.

filtra polvo, polen y contaminantes, además de mantener la humedad adecuada. Protege a pacientes frágiles: personas mayores o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares son las que más se benefician.

personas mayores o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares son las que más se benefician. Favorece la recuperación hospitalaria: investigaciones muestran que los pacientes en ambientes climatizados evolucionan mejor y con menos complicaciones.

Los comportamientos cotidianos, como regular bien la temperatura y mantener los filtros limpios, marcan la diferencia entre un aparato que protege y otro que puede enferma, advierte la cardióloga.

¿Cómo usarlo sin riesgos?

La clave está en el equilibrio. La Clínica Universidad de Navarra recuerda que la temperatura ideal se sitúa entre 22 y 25 grados. Programarlo por debajo de 20 puede provocar problemas, y si llega a los 17 grados, el riesgo de enfermedad es prácticamente seguro para todas las personas expuestas.

Además, la humedad ambiental debe mantenerse en niveles adecuados, y es imprescindible revisar periódicamente los equipos. La falta de mantenimiento puede provocar que el aparato se convierta en un reservorio de bacterias y hongos, con riesgos como la legionella, bacteria causante de la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac.

“No es el aire acondicionado el que enferma”, insiste Figueroa, “sino su mal uso o la falta de cuidado. Bien mantenido, es una herramienta de salud pública que deberíamos aprovechar más en un contexto de olas de calor cada vez más intensas”.

Un aliado frente al cambio climático

El cambio climático está intensificando los episodios de calor extremo en todo el mundo y Canarias no es la excepción. En España, cada año se registran más muertes asociadas a las altas temperaturas. “El aire acondicionado es una de las medidas más efectivas para reducir esa mortalidad”, recalca la especialista.

Además, Figueroa recuerda que el impacto del calor no se limita a los golpes de calor visibles en playas o eventos deportivos. También se traduce en un aumento silencioso de infartos, arritmias y crisis respiratorias en hospitales.