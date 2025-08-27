Así se curaba la “peste del mar” antes de que existiera la vitamina C

En los océanos del siglo XVII, el agua era un enemigo tan temido como las tormentas. Los barriles se contaminaban, las carnes en salazón se pudrían y la tripulación, debilitada, se enfrentaba a una enfermedad invisible que hacía caer los dientes y mataba a miles: el escorbuto.

En uno de sus últimos vídeos, la farmacéutica Elena Monje (@infarmarte) rescata una de esas historias que parecen imposibles: “Cuando nadie hablaba todavía de la vitamina C, los marineros habían descubierto que quienes bebían sidra enfermaban mucho menos”. Y añade: “La manzana fermentada se convirtió en medicina contra el escorbuto. Además, tenía otras ventajas farmacológicas”.

La “peste del mar”

El escorbuto era la plaga de las travesías. Vasco da Gama lo describió como una “enfermedad rara” que acabó con la mitad de su tripulación en 1498. Los marineros aparecían exhaustos, con encías sangrantes y cuerpos quebrados. Durante siglos, nadie entendió que la causa era la falta de vitamina C. Se hablaba de contagio, de curas mágicas e incluso de comer luciérnagas. La realidad era mucho más simple y, a la vez, más letal: la ausencia de frutas y verduras frescas en los meses de navegación.

Elena Monje lo resume con claridad: “El calor, la humedad y la falta de alimentos frescos eran el caldo de cultivo perfecto. Pero la sidra resistía, se mantenía potable, conservaba sus nutrientes y, sobre todo, salvaba vidas”.

La sidra fue un fármaco natural / Foronaval

Sidra contra la muerte

La sidra no solo hidrataba. Según explica Monje, “el vino emborrachaba demasiado, pero la sidra mantenía la moral alta sin tumbar a la tripulación. Era a la vez hidratante, estimulante y antiescorbótica”.

La ciencia lo confirma, puesto que la sidra contiene vitamina C, además de vitaminas del grupo B, E y K, y minerales como potasio, zinc y magnesio. También es rica en antioxidantes naturales que frenan los radicales libres. Para una tripulación agotada y hambrienta, era literalmente medicina líquida.

En 1720, el médico Vicente Lardizabal ya sospechaba que el escorbuto estaba relacionado con la ausencia de un nutriente esencial. Acorde a la Revista Médica Clínica Las Condes, en 1747, James Lind fue el primero en realizar un ensayo clínico, dividió a 12 marineros enfermos en seis parejas, y a cada una de ellas le suministró un suplemento diferente en su dieta: sidra, elixir vitriólico (ácido sulfúrico diluido), vinagre, agua de mar, dos naranjas y un limón, o una mezcla purgante.

En los resultados obtenidos se contempló cómo sólo los dos marineros que tomaron la fruta mejoraron, a pesar de que las naranjas y los limones se acabaron a los seis días. Sin embargo, mucho antes de que la ciencia lo demostrara, los marineros ya habían encontrado en la sidra una aliada inesperada.

Una bebida con pasado médico

Elena Monje recuerda que “cada vez que nos tomamos una sidra, bebemos también un pedazo de historia. Durante siglos, fue un fármaco que surcaba los océanos y que permitió a muchas tripulaciones regresar a puerto con vida”.

La tradición popular sostiene que, entre los vascos, el escorbuto era menos común porque llevaban sidra en sus barcos. Esa costumbre, transmitida de generación en generación, escondía una sabiduría empírica que siglos después la ciencia confirmaría.