¿El móvil en el baño? Un hábito que puede costarte caro

Aunque no siempre lo parezca, defecar es, en gran medida, un acto voluntario. Nuestro cuerpo activa el reflejo de evacuación, pero somos nosotros quienes decidimos cuándo y cómo sentarnos en el inodoro.

Y aquí aparece un invitado cada vez más frecuente: el teléfono móvil.

Lo que empieza como “una miradita rápida a las redes” termina a menudo en largas sesiones sentado en el váter, mucho más de lo necesario.

Consecuencias

El problema es que esa postura mantenida aumenta la presión en el recto y el canal anal, lo que favorece la aparición de hemorroides, sangrado y fisuras anales.

Los especialistas en coloproctología lo tienen claro: el inodoro no debe ser una sala de lectura ni, mucho menos, de navegación digital.

Cuando la evacuación se prolonga más allá de lo fisiológico, las venas del recto se congestionan. El esfuerzo añadido, muchas veces inconsciente por estar distraídos, multiplica el riesgo.

Por eso, algunos médicos recomiendan limitar la estancia en el baño a menos de cinco minutos.

La postura importa

No solo el tiempo: también la posición corporal influye. La “postura del pensador”, con el tronco levemente inclinado hacia adelante y los pies apoyados en un pequeño banco o caja, simula la posición en cuclillas, considerada la más natural para defecar.

Esta postura relaja el músculo puborrectal y facilita la salida de las heces sin esfuerzo excesivo.

El móvil puede ser un gran compañero en muchos momentos del día, pero no debería acompañarnos al baño. Tu salud rectal te lo agradecerá.

Un dato final para añadir un gesto sencillo y eficaz: coloca un taburete bajo tus pies y así evacuarás con mayor facilidad y en menos tiempo de lo que tardé en escribir este artículo.