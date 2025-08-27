¿El móvil en el baño? Un hábito que puede costarte caro
Lo que empieza como “una miradita rápida a las redes” termina a menudo en largas sesiones sentado en el váter
Aunque no siempre lo parezca, defecar es, en gran medida, un acto voluntario. Nuestro cuerpo activa el reflejo de evacuación, pero somos nosotros quienes decidimos cuándo y cómo sentarnos en el inodoro.
Y aquí aparece un invitado cada vez más frecuente: el teléfono móvil.
Lo que empieza como “una miradita rápida a las redes” termina a menudo en largas sesiones sentado en el váter, mucho más de lo necesario.
Consecuencias
El problema es que esa postura mantenida aumenta la presión en el recto y el canal anal, lo que favorece la aparición de hemorroides, sangrado y fisuras anales.
Los especialistas en coloproctología lo tienen claro: el inodoro no debe ser una sala de lectura ni, mucho menos, de navegación digital.
Cuando la evacuación se prolonga más allá de lo fisiológico, las venas del recto se congestionan. El esfuerzo añadido, muchas veces inconsciente por estar distraídos, multiplica el riesgo.
Por eso, algunos médicos recomiendan limitar la estancia en el baño a menos de cinco minutos.
La postura importa
No solo el tiempo: también la posición corporal influye. La “postura del pensador”, con el tronco levemente inclinado hacia adelante y los pies apoyados en un pequeño banco o caja, simula la posición en cuclillas, considerada la más natural para defecar.
Esta postura relaja el músculo puborrectal y facilita la salida de las heces sin esfuerzo excesivo.
El móvil puede ser un gran compañero en muchos momentos del día, pero no debería acompañarnos al baño. Tu salud rectal te lo agradecerá.
Un dato final para añadir un gesto sencillo y eficaz: coloca un taburete bajo tus pies y así evacuarás con mayor facilidad y en menos tiempo de lo que tardé en escribir este artículo.
- La Primitiva toca en Canarias
- La jugada maestra de Luis García en la UD Las Palmas
- Hasta 500 personas caminan a diario por zonas prohibidas de las Dunas de Maspalomas
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace
- Viera: «Amatucci juega cuando queman las papas»
- Las Palmas de Gran Canaria recupera uno de los búnkeres históricos de La Punta de El Confital
- Adiós a un clásico: este bochinche canario echa el cierre para volver con más fuerza que nunca en otra ubicación
- Peligro en La Aldea: motos invaden el carril contrario en curvas sin visibilidad