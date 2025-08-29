Se acaban las vacaciones de verano e, inmediatamente, vuelve la pereza y el desánimo por volver a la rutina. Pero por muy bien que te hayan sentado los días libres, regresar a la normalidad no tiene por qué suponer una tortura y siguiendo algunas sencillas pautas, se puede afrontar la vuelta al trabajo, al colegio o a la universidad con ganas y lleno de energía.

Es muy fácil dejarse llevar por los sentimientos negativos: qué rápido pasa, no me ha dado tiempo a hacer todo lo que quería, no he podido descansar todo lo que necesitaba... son sensaciones que afectan y mucho al estado de ánimo y al bienestar emocional. Se trata del fenómeno conocido como síndrome postvacacional, no es un mito y se puede combatir.

A continuación, te proponemos una serie de claves que pueden lograr que la vuelta a la rutina sea más llevadera.