Esto es lo que ocurre cuando vives sin metas claras, según la psicóloga sanitaria Nayara Ortega

Hay preguntas que se clavan como un espejo frente a nuestra rutina: ¿cuánto te está costando no atreverte a cambiar? ¿Cuánto pesa cada día en el que pospones tus sueños por miedo a fallar? La psicóloga sanitaria Nayara Ortega (@nayara.ortega.psi) lanza este recordatorio que, más que consejo, parece un susurro urgente para quienes sienten que su vida va en piloto automático.

“¿Una vez has pensado qué coste tiene no atreverte a intentar cumplir un sueño?”, plantea. La mayoría de las personas, dice, cuando se imaginan tomando un rumbo distinto un nuevo trabajo, una relación más sana, un proyecto personal sienten vértigo. El miedo y la incertidumbre se convierten en muros. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el precio oculto de no movernos y el malestar de vivir cada día con la sensación de que falta algo.

El precio de la inmovilidad

No es fácil dar un paso hacia lo desconocido. Ortega lo reconoce: “No es fácil atreverse y a veces hacer cambios puede resultar muy complicado”. Pero el problema real es otro, el vivir eternamente en lo que la psicología llama “zona de confort” puede conducir a una existencia carente de sentido.

“A veces posponemos nuestros sueños por miedo a fallar, pero ¿y si lo verdaderamente difícil es seguir viviendo una vida que no se siente significativa?”, apunta la psicóloga.

La ciencia respalda esta idea. Numerosos estudios en psicología y neurociencia coinciden en que tener objetivos claros reduce la ansiedad, fortalece la resiliencia y mejora la calidad de vida.

“La clave de todo esto está en intentar hablarnos con una mirada flexible y compasiva”, señala Ortega, “porque podemos caer en esa trampa de la autoexigencia, del perfeccionismo y la frustración. Se trata de aceptar esas tendencias en nosotros, pero sin dejar que nos limiten”.

Una vida con propósito es más saludable

El filósofo Séneca decía: “No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”. La frase, siglos después, mantiene toda su vigencia. Según Ortega, “la ciencia dice que una vida con objetivos y metas es una vida más saludable”. Y no se trata solo de grandes sueños inalcanzables, sino de pequeñas metas que nos den dirección y motivación cada día.

Establecer metas no solo organiza el futuro, también nos ancla al presente. Permite priorizar, enfocar recursos y sentir que el esfuerzo cotidiano tiene un propósito. Sin esa brújula, explica Ortega, la rutina puede dispersarse hasta volverse un lastre.

El miedo a la incertidumbre: un enemigo invisible

El miedo es natural. Es un mecanismo adaptativo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero, en la vida actual, ese miedo a lo desconocido se convierte en una cadena que inmoviliza. Los pensamientos anticipatorios de “no voy a poder”, “voy a fracasar” sabotean las posibilidades de aprender y emprender.

La psicóloga recuerda que la incertidumbre causa malestar, pero lo peor es que bloquea. “El miedo al cambio es real, pero también lo es el malestar de vivir cada día sintiendo que algo te falta”, resume Ortega.

Superarlo no significa negar la incertidumbre, sino aprender a convivir con ella. La clave está en encontrar motivaciones internas, hacerlas conscientes y planificar pasos pequeños hacia metas mayores.

Estrategias para dar el primer paso

La psicología ofrece herramientas prácticas para quienes quieren salir del círculo de la parálisis:

Definir metas a corto plazo: reducir los grandes cambios en objetivos pequeños facilita avanzar sin abrumarse.

reducir los grandes cambios en objetivos pequeños facilita avanzar sin abrumarse. Practicar la flexibilidad: permitirnos fallar y reajustar, en lugar de exigir perfección.

permitirnos fallar y reajustar, en lugar de exigir perfección. Buscar serenidad en la rutina : incorporar actividades que aporten calma —como meditación, ejercicio o escritura— ayuda a reducir la reactividad emocional.

: incorporar actividades que aporten calma —como meditación, ejercicio o escritura— ayuda a reducir la reactividad emocional. Construir confianza: la autoconfianza realista es un factor protector frente al miedo: nos recuerda que los retos son alcanzables si damos pasos consistentes.

Atreverse como acto de salud

“¿Alguna vez te has preguntado qué te está costando no atreverte?”, insiste Ortega. Su mensaje no es un reto motivacional vacío, sino una invitación a mirar con honestidad la propia vida. Tener metas no es solo cuestión de éxito profesional o personal, también es una cuestión de salud psicológica y bienestar integral.

Quizás el primer paso sea tan simple como reconocer un deseo, escribirlo, hablarlo en voz alta. Quizás sea tan modesto como inscribirse en una clase, mandar un correo, salir a caminar con otra mirada. “Hacer cambios puede dar vértigo, sí. Pero tener objetivos y metas no solo da dirección: también da salud”, concluye Ortega.