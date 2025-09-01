"Me da TOC": así se diferencian dos trastornos que suelen confundirse

Seguro que alguna vez lo has escuchado o incluso lo has dicho sin pensarlo: “ay, no hagas eso, que me da TOC”. Pero detrás de esa frase ligera hay un error frecuente, el confundir un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) con el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo (TPOC). Dos diagnósticos que comparten nombre y ciertos rasgos, pero cuya naturaleza y consecuencias son muy diferentes.

La divulgadora de neurociencia y psicología emocional Raquel Mascaraque (@raquelmascaraque) lo aclara en uno de sus últimos vídeos: “El TOC es un trastorno de ansiedad, mientras que el TPOC es un trastorno de personalidad. Aunque puedan sonar igual, no lo son. Y esa diferencia es crucial”.

El TOC: vivir atrapado en la ansiedad

El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la aparición de pensamientos intrusivos que generan un nivel de ansiedad insoportable. “La persona con TOC puede pensar: si no me lavo las manos 20 veces voy a enfermar y morir”, explica Mascaraque.

Ante esa angustia, aparecen las compulsiones: rituales de repetición, comprobaciones constantes, contar, repetir frases en silencio. Todo con un único fin, el poder aliviar temporalmente la ansiedad.

La paradoja es que las personas con TOC saben que esos pensamientos “no encajan”, que son exagerados o absurdos, pero no pueden evitar la conducta que los calma. Se trata de lo que en psicología se llama egodistónico, es decir, lo que se piensa va en contra de lo que realmente se quiere hacer, y aun así se convierte en una cárcel mental.

El TPOC: cuando el control gobierna la vida

Muy distinto es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo (TPOC). Aquí no hay rituales que buscan calmar la ansiedad, sino una manera de vivir marcada por la rigidez y el perfeccionismo.

“Son personas que hacen listas para todo, que no saben delegar, que sienten la necesidad de organizar cada detalle de su vida”, describe Mascaraque. Y añade: “La diferencia es que no lo viven como algo malo. Creen que es la manera correcta de hacer las cosas. Lo que les molesta es que los demás no lo hagan como ellos”.

En este caso hablamos de pensamientos egosintónicos: se perciben como adecuados, no generan culpa ni miedo, sino la exigencia de que el mundo se adapte a su manera de entender el orden.

Dos vidas marcadas por el pensamiento obsesivo

Aunque se confundan, el TOC y el TPOC no son lo mismo. En el primero, la persona sufre activamente sus pensamientos y lucha contra ellos en un ciclo de ansiedad y compulsiones. En el segundo, la persona abraza su forma rígida de vivir y espera que el resto se acomode a ella.

La confusión viene de lejos, puesto que ya Freud, en 1884, habló de la “neurosis obsesiva”, un término que ha sobrevivido y que refleja el solapamiento de algunos síntomas. En ambos casos, la psicoterapia especialmente la cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz para mejorar la calidad de vida y aprender a convivir con la mente obsesiva.

La divulgadora lo resume con una frase sencilla. Mientras que el TOC está lleno de miedo, ansiedad y culpa. El TPOC está lleno de rigidez y perfección. Así que, la próxima vez que alguien use la expresión “me da TOC” para referirse a una manía cotidiana, conviene recordar que detrás de esas siglas se esconde mucho más que una costumbre. Son trastornos serios, con consecuencias profundas, que merecen comprensión y respeto.