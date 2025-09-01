Los consejos del Dr. José Manuel Felices para la vuelta al trabajo: así puedes acabar con el síndrome postvacacional

El 1 de septiembre es uno de los días más difíciles del año. Miles de trabajadores regresan a sus empleos tras unas vacaciones que, en muchos casos, han sido demasiado breves. Para complicar aún más la situación, hoy es lunes, lo que intensifica la sensación de agotamiento. Si deseas afrontar este regreso de manera más llevadera, sigue las recomendaciones del Dr. José Manuel Felices.

Después de la playa, los viajes, los largos días en el bar y mucho descanso, llega un duro golpe de realidad. La gran mayoría de los trabajadores que regresan hoy a su puesto de trabajo lo hacen anhelando esos momentos al sol. Son tantas las experiencias vividas que este síndrome postvacacional es muy duro.

La ciencia detrás del síndrome postvacacional

El regreso a la rutina laboral tras el verano puede convertirse en un auténtico desafío para miles de trabajadores, y los síndromes generales son: cansancio, irritabilidad, falta de concentración y, en muchos casos, una sensación de agobio incluso mayor que antes del descanso.

El doctor José Manuel Felices recuerda que no se trata de un problema menor, porque el choque entre el bienestar de las vacaciones y el estrés del entorno laboral provoca picos de ansiedad y baja productividad. Sin embargo, asegura que es posible mantener parte de la relajación estival en el día a día laboral con estrategias sencillas.

Enseña fotos de las vacaciones

Felices recomienda transmitir al cuerpo la sensación de que las vacaciones continúan incorporando pequeños hábitos en la jornada laboral. "Planifica dos o tres pausas de cinco o diez minutos para enseñar las fotos de tus vacaciones a tus compañeros. Así activamos las mismas áreas cerebrales que se encendieron durante el descanso", señala el experto.

Estos momentos ayudan a reforzar la motivación, reducen la tensión acumulada y favorecen la socialización dentro del entorno de trabajo.

No revises el email cada dos por tres

Uno de los mayores errores de los trabajadores al reincorporarse es revisar el correo electrónico constantemente. Felices advierte que cada vez que se consulta el mail se produce "un pequeño pico de estrés" y, además, se rompe la concentración, lo que retrasa la finalización de las tareas.

Para evitarlo, aconseja planificar entre tres y cuatro chequeos diarios, siempre en momentos concretos que no interrumpan ni los periodos de concentración ni los descansos. "El correo no es un medio de comunicación urgente, para eso está el teléfono", explica el Doctor.

Microescapes para alargar el bienestar

El doctor Felices pide que hagas "microescapes diarios". Estos pequeños espacios de desconexión, sumados a rutinas de autocuidado adquiridas en vacaciones, permiten prolongar durante más tiempo la buena sensación estival y combatir el síndrome postvacacional.

"Sin un plan, el estrés se dispara en cuestión de días. Con esta estrategia, en cambio, conseguimos mantener la calma y mejorar la productividad", concluye este especialista.

Con estos consejos de Felices tendrás una vuelta a la rutina más feliz.