La demora en las listas de espera del Servicio Canario de Salud se reduce a 109 días

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en el Servicio Canario de Salud (SCS) se ha reducido en 13 días durante el último semestre -entre enero y junio de 2025-, situándose ahora en una media de 109 días. «Es la primera vez que se logra una reducción de 44 días en 2 años de legislatura. Pero son datos que no nos contentan, porque sigue habiendo gente en lista de espera», ha resaltado la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther María Monzón, haciendo alusión a la cifra de junio de 2023, cuando la demora era de 153 días.

En el Archipiélago, hay un total de 31.879 personas que esperan para una operación en los hospitales públicos, según los últimos datos oficiales que ha publicado el Servicio Canario de Salud en relación a los primeros seis meses del año. Esta cifra supone un total de1.069 personas menos que en el semestre anterior, cuando la cifra alcanzó los 32.948 pacientes.

«La actividad quirúrgica ha aumentado un 8%, periodo en el que se han realizado un total de 72.832 intervenciones», ha destacado por su parte el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya González.

Con respecto a la lista de espera en consultas, el director resaltó la mejora de las cifras, donde se observa un descenso del 4,8% y una reducción de la demora de cinco días.

Especialidades

En relación a las especialidades, 17 de las 27 existentes presentan una tendencia a la baja, entre las que se incluyen Rehabilitación y Traumatología. Aún así, las cifras en otras como Oftalmología, Otorrinolaringología y Dermatología, siguen siendo muy altas, con un total de 31.913, 24.127 y 19.581 consultas en lista de espera, respectivamente.

Por otro lado, las listas de espera de pruebas diagnósticas, reflejan una bajada del 0,77%, registrándose 25.633 personas que esperan para ser atendidas durante el primer semestre del año.