El enfermero Jorge Ángel explica qué auriculares debes usar para no quedarte: "Sigue la regla de 60"

Los largos viajes en tren, las interminables esperas o los días de limpieza en casa siempre se hacen más amenas cuando escuchamos música. Sin embargo, si hacemos esto durante mucho tiempo, lo que no sabemos es podemos tener problemas con nuestra salud auditiva. Los auriculares son divertidos, pero también peligrosos, como explica el enfermero Jorge Ángel.

Estos aparatos se han vuelto una parte esencial de nuestra vida diaria, ya sea para escuchar música, podcasts, la radio o atender llamadas, pero el uso reiterado e inadecuado, puede traer problemas como pérdida de la audición.

Disfruta de los auriculares de forma segura

Jorge Ángel, el enfermero conocido en TikTok, ha compartido sus consejos para cuidar la salud auditiva y disfrutar de un sonido seguro. Entre sus recomendaciones destaca la 'regla del 60', que consiste en mantener el volumen de tu dispositivo por debajo del 60% y limitar el tiempo de escucha diaria a un máximo de 60 minutos. Este sencillo método puede ayudarte a prevenir la pérdida de audición.

Además, Jorge Ángel incide en la importancia de no superar los 85 decibelios en tus auriculares, ya que este es el límite máximo recomendado para proteger tus oídos. También sugiere priorizar la calidad y el diseño de los dispositivos de audio para garantizar una experiencia más segura y saludable.

Usa auriculares de diadema

El tipo de auricular también influye en la salud de tus oídos, porque los que son tipo diadema, son mejores que los que se insertan en el oído. Los 'cascos' no se introducen directamente en el canal auditivo y distribuyen el sonido de forma más uniforme, lo que reduce la presión.

Los auriculares que se ponen sobre la oreja son mejores para tus oidos / LP

Además, los auriculares de mala calidad no ofrecen el aislamiento necesario y pueden obligarte a subir el volumen para compensar el ruido ambiental, lo que aumenta el riesgo de daño auditivo.

Por último, también puedes configurar el límite de volumen en los ajustes del teléfono. Esta función te permite establecer un tope máximo para el sonido, asegurando que, incluso si lo subes accidentalmente, no exceda el 60% recomendado.

"Un uso responsable de los auriculares es clave para proteger nuestra audición en el futuro", concluye el enfermero. Estos pequeños cambios en nuestros hábitos pueden marcar una gran diferencia", concluye el enfermero Jorge Ángel.