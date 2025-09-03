Ni refrescos ni bollos: estos son los cinco alimentos que sabotean tu pérdida de grasa

Cuando Lara Ibarra empezó a formarse como dietista, no imaginaba que muchos de los alimentos que consideraba saludables eran los mismos que estaban saboteando su pérdida de grasa. Ni bollería industrial, ni refrescos, ni frituras: los verdaderos enemigos estaban camuflados en envases con etiquetas como “casero”, “natural” o “integral”.

En uno de sus últimos vídeos , la nutricionista desmonta, uno por uno, los mitos más extendidos en la alimentación saludable.Con más de medio millón de visualizaciones, su ranking de los cinco alimentos que parecen sanos pero entorpecen el objetivo de perder grasa ha encendido el debate.

“Estoy segura de que muchos de estos los estás comiendo a diario”, afirma Lara. Y no es para menos, ya que su lista no solo incluye productos populares como el açaí o la bebida de avena, sino que ofrece alternativas concretas, fáciles y realistas para quienes buscan mejorar su salud sin caer en falsas promesas.

El engaño del efecto halo

El puesto número cinco lo ocupan todos esos productos que llevan etiquetas como “casero”, “artesano” o “ecológico”. Lara lo explica sin rodeos: “Estas palabras generan confianza, pero no garantizan que el producto tenga menos azúcar, menos grasa o menos calorías”. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario.

El llamado “efecto halo” un sesgo cognitivo que nos lleva a asociar estos términos con lo saludable puede provocar que consumamos más cantidad sin sentir culpa. “Unas galletas artesanales pueden llevar harina refinada y aceite de palma, y un bizcocho casero puede tener tanto azúcar como uno industrial”, asegura.

La clave está en revisar los ingredientes y recordar que ni lo hecho en casa ni lo ecológico son sinónimos de saludable si los componentes siguen siendo ultraprocesados.

Pan y pasta integral: no son lo que parece

En el puesto cuatro, Ibarra desmonta otro mito: el pan y la pasta integrales. “Creemos que por ser integrales tienen muchas menos calorías, pero la diferencia con sus versiones refinadas es mínima”, explica. Por ejemplo, 100 gramos de pasta blanca tienen 354 calorías, mientras que la integral ronda las 345.

El problema, según la dietista, está en cómo se consumen. “Una tostada de pan integral con aceite y sal, o un plato de pasta con solo tomate, tiene poco poder saciante y genera picos de glucosa que te harán tener hambre en poco tiempo”. Recomienda además acompañar estos alimentos con proteína de calidad y verduras para ralentizar la digestión y aumentar la saciedad.

Salida del horno de tres panes en un establecimiento Supan de Vigo. / ALBA VILLAR / FDV

Açaí bowls: el postre saludable que no lo es tanto

Puede que parezcan la opción más “healthy” del menú, pero los açaí bowls ocupan el tercer puesto como trampa calórica. El açaí, en su versión natural, es bajo en azúcar y rico en antioxidantes, pero lo que llega a la mayoría de comercios es una pulpa procesada con entre 10 y 20 gramos de azúcar añadido por cada 100 gramos.

“Solo la base puede tener 30 gramos de azúcar. Si además le añades granola industrial, sirope, mermelada o cremas que no son 100 % cacahuete, puedes superar fácilmente las 500 calorías y los 50 gramos de azúcar en un solo bol”, advierte Ibarra.Para quienes no quieren renunciar a este postre, sugiere preparar la base en casa con fruta congelada y toppings naturales sin azúcares añadidos.

El açai se relaciona con una menor tasa de grasa en el hígado / Freepik

Cereales y granolas

El número dos es para un clásico del desayuno: los cereales, mueslis y granolas que parecen sanos por llevar palabras como “fitness” o “con fruta”. La realidad, dice Lara, es que muchos contienen aceites refinados como el de girasol y grandes cantidades de azúcar. “Cuando el segundo ingrediente es aceite, ya sabes que algo no va bien”, comenta.

Incluso los cereales “bajos en azúcar” pueden tener más grasa para compensar el sabor. Por eso, Ibarra recomienda opciones sencillas como los copos de avena 100 %, el arroz inflado sin azúcar o, si se quiere algo más elaborado, granola casera hecha en casa con ingredientes naturales.

La bebida de avena: el engaño más dulce

En el primer puesto, la bebida de avena porque aunque muchas versiones prometen “sin azúcares añadidos”, contienen azúcares ocultos generados por un proceso llamado hidrólisis. Este método rompe los carbohidratos complejos de la avena en azúcares simples, haciendo que la bebida sepa más dulce… aunque el envase no lo diga.

“El impacto en el cuerpo es el mismo que el de un zumo de frutas o un refresco azucarado”, señala. ¿Cómo identificarlo? “Fíjate en la tabla nutricional. Si pone más de 2 gramos en ‘de los cuales azúcares’, es que ha sido hidrolizada”. La alternativa: bebida de soja o de almendras sin azúcares añadidos.

Para Lara Ibarra, el objetivo no es prohibir ni generar culpa, sino ofrecer información. “Yo también cometí estos errores antes de formarme como dietista”, reconoce. “No se trata de obsesionarse con cada ingrediente, sino de saber elegir mejor y no dejarse llevar por el marketing”.

El vídeo termina con una invitación a revisar la despensa, leer etiquetas con atención y, sobre todo, entender que comer sano no es comer poco, sino comer con criterio. Una dieta saludable, recuerda, es la mejor inversión para el bienestar físico y mental.