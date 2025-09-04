Así es como puedes comer pan, arroz y pasta sin disparar tu azúcar en sangre

No todo lo que lleva azúcar lo parece. Tampoco todo lo que engorda es tan fácil de evitar. Y menos cuando se trata del pan caliente, un bol de arroz recién hecho o esa pasta cremosa que parece un abrazo al final del día. Para muchos, renunciar a los carbohidratos se ha convertido en un castigo necesario para cuidar la salud, sobre todo cuando la palabra “glucosa” empieza a sonar en cada revisión médica. Pero ¿y si el secreto no estuviera en dejar de comerlos, sino en saber cómo hacerlo?

La cardióloga Angélica Figueroa, especialista en salud cardiovascular y divulgadora médica, desvela una serie de consejos respaldados por la evidencia científica que permiten reducir los picos de glucosa hasta en un 40 % sin necesidad de renunciar a los carbohidratos.

Según explica, pequeños gestos pueden cambiar profundamente el impacto que estos alimentos tienen sobre el azúcar en sangre, ayudando a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, mejorar la salud intestinal e incluso protegernos frente al cáncer de colon.

Comer verdura antes puede cambiarlo todo

“Uno de los gestos más simples y efectivos es empezar siempre con las verduras”, asegura Figueroa. El orden de los alimentos sí altera el producto. En este caso, el pico de azúcar que aparece en sangre entre 45 y 60 minutos después de comer.

El truco está en cómo entra la comida al cuerpo. Si comienzas con una ensalada o un salteado de verduras, estás preparando tu organismo para que los azúcares de los hidratos no se absorban tan rápido. Esto se debe a que la fibra vegetal forma una especie de red que ralentiza la digestión de los azúcares y reduce la velocidad con la que pasan al torrente sanguíneo.

En personas con diabetes tipo 2, este simple cambio puede disminuir hasta un 40 % los niveles de glucosa postprandial. Y en personas sanas, mejora la respuesta metabólica y previene futuras alteraciones.

Apartado de frutas y verduras frescas de La Fucha Ekotienda. / LP / DLP

Enfría, guarda y recalienta

No es solo lo que comes, sino también cómo lo cocinas, lo enfrías y lo sirves. Pocos saben que dejar reposar la pasta o el arroz durante 24 horas en la nevera cambia su estructura interna, explica la experta.

Este proceso transforma parte del almidón en almidón resistente, una fibra prebiótica que no se digiere igual y que actúa alimentando a las bacterias buenas del intestino. “El resultado es una mejor salud digestiva, menos inflamación intestinal y una reducción significativa de los picos glucémicos”, señala.

Así que sí, enfriar y recalentar un arroz o una papa puede hacer que el cuerpo lo digiera de forma más saludable que si lo comes recién hecho.

Evita meter en el microondas los huevos con cáscara. / LP

Congelar el pan también ayuda

El pan, sobre todo el blanco o de molde, tiene un alto índice glucémico. Pero hay formas de hacerlo menos agresivo para tu organismo. Una de ellas es congelarlo tras comprarlo, descongelarlo y luego tostarlo.

Este sencillo ciclo de frío y calor genera también almidón resistente. El índice glucémico del pan se reduce hasta en un 21 %, según varios estudios. Pero los beneficios no acaban ahí: esta transformación mejora también la microbiota intestinal, favorece el tránsito digestivo e incluso puede reducir el riesgo de cáncer de colon.

Además, el almidón resistente ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo, lo que se traduce en menor apetito y menos necesidad de picar entre horas.

Más fibra, menos azúcar y más salud

El último truco, pero no por ello menos importante, es apostar por una dieta rica en fibra. La fibra actúa como un regulador natural del azúcar. Cuanta más fibra tiene tu plato, más lento es el proceso digestivo y más estable se mantiene la glucosa en sangre.

Según los estudios, cada 10 gramos extra de fibra al día reducen el riesgo de diabetes tipo 2 en un 15 %. Además, la glucosa postprandial (es decir, después de las comidas) puede disminuir entre un 20 % y un 30 %, lo que evita los picos bruscos que dañan al páncreas y al sistema vascular.

Por si fuera poco, una alimentación rica en fibra está asociada con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, menor inflamación, mejor salud intestinal y mayor sensación de saciedad.

Lo importante no es prohibir, sino saber elegir

Figueroa insiste en que no se trata de vivir con miedo a los carbohidratos, sino de aprender a manejarlos inteligentemente. Nuestro cuerpo necesita glucosa para funcionar. La clave está en cómo la recibimos y qué le ponemos al lado.

Curiosamente, muchas de estas recomendaciones coinciden con costumbres alimenticias de antaño: comer ensalada antes del plato principal, dejar reposar la comida, aprovechar sobras al día siguiente o consumir legumbres y cereales integrales con frecuencia.

La novedad ahora es que la ciencia respalda estos hábitos con datos concretos y porcentajes que impactan directamente en la salud metabólica. Y en un mundo donde la diabetes tipo 2 afecta a más de 500 millones de personas en todo el planeta, cada gesto cuenta.