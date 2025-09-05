Así es como el kéfir mejora tu corazón, tu piel y hasta tu digestión

En un vaso de apenas 200 mililitros cabe un universo invisible que transforma la salud desde dentro. No es una promesa mágica, es lo que dice la evidencia científica. El kéfir, ese fermentado de leche de origen milenario, se ha ganado un sitio en la mesa de quienes apuestan por la salud natural, y ahora cuenta también con el aval de especialistas.

El cardiólogo Aurelio Rojas Sánchez lo afirma sin rodeos: “El kéfir es un probiótico natural que en los últimos años ha ganado fama como ‘el yogur más saludable’. Y no es solo moda: la ciencia respalda muchos de sus beneficios”.

El yogur más saludable, según la ciencia

El cardiólogo Rojas, que combina la divulgación médica con una mirada centrada en la prevención cardiovascular, resume lo que hoy sabemos con claridad: “El kéfir mejora la microbiota intestinal, fortalece el sistema inmune, reduce la inflamación, el colesterol, y puede ayudar a controlar el peso y la presión arterial”.

Lo que dice la evidencia científica, según detalla, es concreto:

Mejora la flora intestinal y la digestión.

Refuerza el sistema inmune por su contenido en probióticos, vitamina D y K.

Reduce la inflamación crónica, el colesterol LDL y mejora la tensión arterial.

Ayuda a modular el apetito y el metabolismo, contribuyendo a mantener un peso saludable.

“Un hábito sencillo, natural y con respaldo científico que puede marcar la diferencia en tu energía, tu digestión y tu salud cardiovascular”, resume.

health benefits kefir 1296x728 feature / ondacaracola photography

Cómo y cuándo tomarlo para potenciar sus efectos

Aurelio Rojas recomienda tomarlo por la mañana y en ayunas, en cantidades pequeñas. “Con un vaso de entre 150 y 200 ml es suficiente. Y si lo combinas con fruta rica en vitamina C como kiwi, fresas o arándanos, potenciarás su acción probiótica y antioxidante”.

Su consejo va más allá del kéfir: “Lo ideal es integrarlo en una dieta rica en fibra, basada en alimentos reales y naturales. Es la mejor manera de mejorar la microbiota intestinal y reforzar todo el sistema”.

No es para todos

No todos los organismos lo toleran igual. “Puede provocar gases o diarrea en personas con intolerancia a la lactosa, y no está recomendado para personas inmunodeprimidas sin seguimiento médico”, aclara.

En estos casos, lo mejor es introducirlo de forma progresiva y siempre observar cómo responde el cuerpo. “Aunque contiene menos lactosa que la leche, no deja de ser un fermentado lácteo”, recuerda.

¿Puede el kéfir cambiar tu vida?

El kéfir favorece la producción de GABA y serotonina, reduce el cortisol y mejora la absorción de minerales. Todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor, más que a vivir más.

Tomado de forma constante, el kéfir ayuda a equilibrar la flora intestinal, fortalece los huesos gracias a su aporte de calcio y vitamina K2, y puede incluso contribuir a reducir reacciones alérgicas o inflamatorias.

En palabras del doctor Aurelio Rojas: Es uno de esos pequeños hábitos que, sin esfuerzo, puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón. Está al alcance de todos y tiene base científica sólida.