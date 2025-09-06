Este es el error más común al graduarse la vista: "No debes fiarte si te dicen en una óptica que te ha bajado o subido la miopía"

Una mañana cualquiera, frente al espejo, notas que algo ha cambiado. Tal vez los objetos lejanos se ven más borrosos o quizás ya no enfocas bien de cerca. Acudes a una óptica, te gradúan la vista y te dicen: “te ha subido la miopía”. Y sin pensarlo mucho, te vas con unas gafas nuevas. Pero lo que parece una solución podría ser, en realidad, el comienzo de un problema.

Así lo advierte con rotundidad el oftalmólogo Gonzalo Bernardeu, especializado en visión infantil y juvenil, quien alerta sobre un error más común de lo que creemos: cambiar la graduación sin confirmarla bajo dilatación. Su vídeo explicativo se ha vuelto viral por su claridad y contundencia: “No debes fiarte si te dicen en una óptica que te ha bajado o subido la miopía. Ningún niño ni joven debe cambiar sus gafas sin comprobarlo con las pupilas dilatadas”.

No es una subida real

Bernardeu explica que muchos cambios de graduación detectados en ópticas pueden ser temporales y no reflejar un problema estructural de la visión. “Hay pacientes que, por el uso constante de pantallas y el esfuerzo de enfoque cercano, desarrollan lo que se llama un exceso de acomodación. Esto puede dar la falsa impresión de que ha subido la miopía o ha bajado la hipermetropía”.

Ese fenómeno, cada vez más habitual entre jóvenes y niños, altera la percepción visual durante la revisión sin dilatación. Como consecuencia, “se terminan usando unas gafas que no son las adecuadas para ese paciente”.

Una mujer se resguarda del sol en la capital con gorra y gafas / Andrés Gutiérrez

Gafas nuevas, pero visión desenfocada

El problema no es solo que la graduación sea incorrecta. Como recuerda la Clínica Baviera, llevar unas gafas mal graduadas puede generar consecuencias a largo plazo: fatiga visual, dolores de cabeza, visión borrosa o doble, e incluso desequilibrio visual entre ambos ojos.

En el caso de niños y adolescentes, los efectos pueden ser aún más graves porque si el ojo aún se está desarrollando, una mala graduación puede favorecer el aumento progresivo de dioptrías, acelerando el avance de la miopía.

Revisión de la vista / Oftalica

¿Quién debe hacer la revisión? Solo el oftalmólogo

En su vídeo, Bernardeu deja clara la diferencia entre una revisión óptica y una clínica. Cuando un optometrista detecta un cambio en la graduación está suponiendo que es real, pero no lo puede asegurar. Solo un oftalmólogo puede confirmarlo con una exploración con dilatación pupilar.

Y es que la dilatación no es un simple detalle técnico. Es el paso necesario para eliminar temporalmente el reflejo de acomodación del ojo y observar la graduación real. Sin este procedimiento, cualquier diagnóstico puede estar sesgado por el esfuerzo inconsciente de enfoque que hace el paciente.

Por eso, el especialista insiste en no apresurarse. Si en la óptica te dicen que te ha cambiado la vista, no compres gafas nuevas directamente. Verifícalo primero con un oftalmólogo que utilice el protocolo adecuado, recomienda.

El uso de pantallas como factor clave

En una era donde niños y jóvenes pasan más horas que nunca frente a móviles, tabletas y ordenadores, la presión sobre el sistema visual es constante. Estamos viendo una generación con problemas visuales cada vez más tempranos. El sobreesfuerzo del enfoque cercano con la lectura, videojuegos, redes sociales multiplica la aparición de miopía funcional o transitoria.

Aunque usar unas gafas mal graduadas no siempre provoca una pérdida permanente de visión en adultos, sí puede afectar gravemente a la calidad de vida y a la estabilidad visual diaria. Y en menores de 40 años, la prevención es aún más esencial.