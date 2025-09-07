Así es como la neurociencia desmiente uno de los mitos más repetidos sobre tu cerebro

Aunque creas que no piensas, tu cerebro nunca descansa. Late sin cesar entre tus pensamientos, tus hábitos automáticos y esa taza de té que preparas sin prestar atención. Detrás de cada movimiento, cada emoción, cada silencio, hay millones de neuronas encendidas como una tormenta eléctrica. Pero aun así, sigue repitiéndose una frase que ya no debería estar entre nosotros: “solo usamos el 10 % de nuestro cerebro”.

La psicóloga y divulgadora en neurociencia Raquel Mascaraque se ha propuesto desmontarlo con un ejemplo sencillo y una advertencia rotunda: “Es un neuromito. Utilizamos el cien por cien de nuestro cerebro”. Y si no lo crees, bastaría con verte un minuto por la mañana.

“Vas a la cocina, pones agua a calentar, preparas un té y en ese simple gesto estás activando áreas como el lóbulo occipital, el parietal, la corteza somatosensorial y motora, los ganglios basales, los lóbulos frontales… Todo eso solo para preparar una taza”.

“No te la cuelen”: el 100 % sí se usa

Mascaraque, que se ha hecho viral con varios vídeos sobre psicología y funcionamiento del cerebro, insiste en que la idea de que solo usamos una pequeña parte de nuestro potencial es falsa y peligrosa: “El cerebro está activo incluso cuando pensamos que no estamos haciendo nada. Sino, ¿cómo te crees que respiras o que te late el corazón?”.

El mito tiene raíces antiguas. Según el Centro TAP, algunos lo atribuyen a una mala interpretación de William James, psicólogo estadounidense del siglo XIX, quien afirmó que “estamos haciendo uso de solo una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos posibles”. Pero lo que era una reflexión filosófica se malinterpretó como un dato fisiológico.

Hoy la ciencia lo desmiente sin lugar a dudas. Estudios de neuroimagen han confirmado que prácticamente todas las regiones cerebrales muestran algún nivel de actividad incluso durante tareas simples. “Nuestro cerebro consume hasta un 20 % de la energía corporal total. Es el órgano más exigente de todos”, recuerda la experta.

El daño de los neuromitos

A pesar del avance científico, este neuromito sigue circulando como si fuera una verdad popular. Y puede tener consecuencias. Creer que solo usamos el 10 % del cerebro puede alimentar falsas esperanzas en pseudoterapias o fórmulas mágicas para “activar zonas dormidas”, además de restar valor a la complejidad real de nuestra actividad cerebral.

Según la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), el cerebro se activa de forma holística, con múltiples regiones trabajando juntas en tareas como el habla, la percepción, la coordinación motora o la toma de decisiones. No hay una “parte muerta” esperando ser encendida con cursos o suplementos.

Sobre la plasticidad cerebral

Esa hiperactividad no se limita a momentos puntuales. Gracias a la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, regenerarse y reorganizarse, cada experiencia deja huella, cada aprendizaje modifica estructuras, cada emoción esculpe conexiones.

Estudios recientes han demostrado que el ejercicio físico, la meditación, el aprendizaje constante o el contacto social positivo pueden mejorar funciones cognitivas, incluso en edades avanzadas. Y lo hacen utilizando, por supuesto, todo el cerebro.

Aunque el cerebro sea una máquina incansable, también tiene sus límites. Una estimulación excesiva puede producir lo que los expertos llaman sobrecarga cognitiva: fatiga mental, dificultad para concentrarse, sensación de agobio.

A largo plazo, si no se regula esa sobrecarga, puede derivar en estrés crónico o deterioro de funciones ejecutivas, como la memoria o la toma de decisiones.“La clave está en entender que el cerebro no es una batería a medio usar, sino un sistema complejo que necesita descanso, retos saludables y bienestar emocional para funcionar bien”, concluye la divulgadora.