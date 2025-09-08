Ni mito ni tabú: esto es lo que dice la ciencia sobre la Viagra y su impacto en el corazón

Durante años, un mito ha recorrido las consultas, los foros y las conversaciones de pasillo: “si tienes problemas del corazón, olvídate de la Viagra”. La advertencia, repetida sin matices, ha generado miedo, confusión y, en muchos casos, silencio en torno a una realidad compartida por miles de hombres. ¿Puede un vasodilatador ser enemigo del corazón? ¿O es, como ocurre tantas veces, una verdad mal contada?

La cardióloga Angélica Figueroa se ha propuesto desmontar esta idea desde la ciencia. Con un vídeo divulgativo en sus redes sociales, ha devuelto la tranquilidad a muchos pacientes y ha recordado que lo que importa es cómo, con qué y para quién se usa el medicamento.

No es mala para el corazón

“El sildenafilo, principio activo de la Viagra, se creó originalmente para tratar problemas cardíacos como la angina de pecho”, explica la doctora Figueroa. En efecto, este fármaco se diseñó para mejorar la circulación sanguínea y aliviar la angina, y fue durante los ensayos cuando se descubrió su efecto inesperado sobre la erección.

Desde entonces, su uso se reorientó hacia la disfunción eréctil, revolucionando la salud sexual masculina. Pero el estigma quedó sembrado: si es vasodilatador, ¿cómo va a ser seguro para el corazón?

Viagra / LP/DLP

El verdadero problema

La idea de que la Viagra es peligrosa para el corazón viene del riesgo de combinarla con ciertos fármacos, no del medicamento en sí, aclara Figueroa. Y puntualiza que el sildenafilo puede bajar la tensión arterial, así que no debe tomarse junto a medicamentos como los nitratos, que también bajan la presión. "En este caso se potenciaría el efecto de ambos y produciría una hipotensión severa con complicaciones graves”, señala.

Los nitratos, presentes en tratamientos para la angina o tras un infarto, son una contraindicación absoluta. También hay que tener especial cuidado si se toman antihipertensivos o si se padecen enfermedades cardíacas avanzadas o recientes. Por eso, lo más importante es que cualquier paciente con antecedentes cardíacos consulte a su médico antes de usar Viagra , insiste.

¿Y si tengo tensión baja o una enfermedad ocular?

Más allá del corazón, hay otros casos en los que la Viagra está contraindicada. Según el prospecto oficial, no debe usarse si se tiene la tensión arterial baja, si se padece retinitis pigmentosa (una enfermedad genética ocular), si se toma riociguat (para la hipertensión pulmonar), ni si se consumen drogas recreativas como los poppers, que contienen nitrito de amilo y pueden potenciar los efectos vasodilatadores de forma peligrosa.

También se recomienda precaución si se sufre úlcera de estómago, hemofilia, leucemia o anemia de células falciformes, aunque estos casos deben evaluarse individualmente.

La disfunción eréctil afecta con frecuencia a hombres con hipertensión, diabetes, tabaquismo, edad avanzada o colesterol elevado. Muchos de ellos evitan tratarla por miedo. Pero la ciencia ha demostrado que, en ausencia de contraindicaciones específicas, el uso controlado de Viagra puede ser seguro y eficaz. “Así que no te dejes engañar por los mitos”, concluye Figueroa.