La Dra. María Muñoz descubre el nuevo uso del orégano: "No solo sirve para las pizzas, es un botiquín natural"

El orégano tiene muchos usos en la cocina, desde acompañar el queso de las pizzas hasta dar sabor a la carne, pero su utilidad va más allá. La Dra. María Muñoz, especialista en el aparato digestivo, ha explicado cómo se puede aplicar para mejorar nuestra salud, porque es un "botiquín natural". Esta planta aromática, disponible en cualquier supermercado, no solo sirve para la comida, sino que también es medicinal "muy potente".

Todos tenemos un bote de orégano en nuestra cocina sin saber que esta especia es en realidad un potente remedio natural con múltiples propiedades medicinales que la convierten en un remedio casero contra las enfermedades.

Un antioxidante natural en tu despensa

Entre sus principales virtudes, el orégano destaca por ser uno de los condimentos con mayor poder antioxidante. Este efecto se debe a su contenido en ácido rosmarínico y flavonoides, compuestos que ayudan a combatir el daño celular. Según Muñoz, este proceso está directamente relacionado con el envejecimiento y con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Además de su acción antioxidante, el orégano contiene carvacrol y timol, dos sustancias con efecto antimicrobiano que ayudan a frenar bacterias, algunos virus, hongos y parásitos. La hierba también protege el sistema digestivo porque estimula la secreción de jugos gástricos y la producción de bilis, favoreciendo la digestión y reduciendo la sensación de pesadez tras comidas abundantes.

Su efecto carminativo contribuye a la relajación de los músculos intestinales, lo que ayuda a disminuir gases y distensión abdominal, convirtiéndolo en un aliado perfecto para platos pesados o ricos en grasas.

Su uso en infusiones es muy bueno

El orégano no solo se emplea en la cocina como especia, también desde la antigüedad se ha utilizado en infusiones como remedio natural para calmar la garganta irritada y aliviar molestias digestivas. En la actualidad, también se comercializan suplementos y aceite esencial de orégano.

A pesar de la gran cantidad de usos, Muñoz advierte: "El aceite esencial es mucho más concentrado que el orégano seco y debe usarse siempre diluido, ya que de lo contrario puede irritar".

El orégano es un gran aliado para tu salud / Lidl

La especialista recuerda que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero en tratamientos alternativos cuando en la propia despensa se encuentran recursos eficaces y seguros. Este ingrediente puede reforzar la salud digestiva, proteger el organismo y mejorar la calidad de vida

"El orégano es barato, fácil de conseguir y muy versátil. Cada vez que lo añades a un plato, no solo aportas sabor, también estás sumando salud", recalca María Muñoz.