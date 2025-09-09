¿Sabías que puedes apagar tu ira en cuestión de segundos sin pastillas ni gritos?

Hay momentos en los que todo arde por dentro. Una palabra fuera de lugar, una discusión que se sale de control, un gesto que desata el huracán. El cuerpo se tensa, la voz sube de tono y parece imposible evitar el estallido. Pero ¿y si te dijeran que existe una manera de frenar ese enfado en apenas segundos, sin gritar, sin irte corriendo y sin necesidad de tomar pastillas?

Esa es la propuesta del psiquiatra Fernando Mora, más conocido en redes sociales como @doctormora_, que ha revolucionado la conversación sobre el autocontrol emocional con un sencillo gesto: el anclaje emocional.

No necesitas medicación, solo entrenar tu mente

“Y si te digo que hay un truco para controlar el enfado cuando estás a punto de explotar. No tienes que correr, no tienes que gritar, ni tampoco es ningún medicamento”, dice el doctor Mora en uno de sus vídeos virales. “Solo tienes que activar una herramienta muy concreta que ha demostrado científicamente ser eficaz para volver a la calma”.

Se refiere a una técnica sencilla pero poderosa conocida en psicología como anclaje emocional: un método que consiste en asociar un gesto físico a un estado de calma. La clave está en entrenarlo previamente y usarlo justo en el momento en que el enfado empieza a escalar.

Tu “botón de pausa” emocional

Para crear tu propio anclaje, basta con seguir unos pasos muy simples.

Elige un gesto discreto pero concreto : tocarte el pecho, frotar los dedos, apretar el punto entre el pulgar y el índice.

: tocarte el pecho, frotar los dedos, apretar el punto entre el pulgar y el índice. Mientras realizas ese gesto, conéctalo con un estado emocional positivo : puede ser un recuerdo de tranquilidad, una sensación de seguridad, una respiración profunda.

: puede ser un recuerdo de tranquilidad, una sensación de seguridad, una respiración profunda. Repítelo varias veces, cada día, para entrenar a tu cerebro a vincular ese gesto con la calma.

“Si lo haces bien”, asegura Mora, “ese gesto se convertirá en tu ancla para volver a la serenidad. Como si tuvieras un botón secreto para apagar el enfado”.Y lo más sorprendente es que la ciencia lo respalda.

Técnica usada en terapia y programación neurolingüística

El anclaje emocional es una herramienta utilizada desde hace décadas en ámbitos como la terapia cognitivo-conductual o la programación neurolingüística (PNL). Se basa en un principio muy simple, puesto que el cerebro puede asociar estímulos sensoriales a estados emocionales concretos. Y esa conexión se puede reforzar con la práctica.

Se ha aplicado, por ejemplo, en pacientes que quieren superar miedos, regular la ansiedad o reducir el estrés. También se usa para mejorar el rendimiento en deportistas o para crear una sensación de seguridad antes de hablar en público. El caso del enfado no es una excepción porque se puede aprender a modular las emociones y lo que sentimos con ellas.

Es como cuando escuchas una canción y de pronto te invade una emoción del pasado. O hueles un perfume y te transporta a una persona. El cerebro ya sabe hacerlo. Solo hay que enseñarle a usarlo en nuestro favor.

A partir de ahora, cuando sientas que la ira se acerca, haz tu gesto ancla. Apretar los dedos, tocarte el pecho, lo que hayas entrenado. Detente un instante. Respira y deja que tu cuerpo recuerde la sensación de calma que le enseñaste.

No es magia, es neurociencia aplicada para entrenar el cerebro como se entrena un músculo. A lo que el especialista añade: “Ponlo en práctica, porque funciona”.

En un mundo cada vez más rápido, ruidoso y tensionado, contar con un recurso interno tan accesible puede marcar la diferencia entre una discusión destructiva y una respuesta consciente.