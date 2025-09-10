Cuando el cepillo no es el culpable: esto es lo que revela el color de tus dientes

Una sonrisa amarilla no es necesariamente una señal de dejadez. Aunque el imaginario colectivo ha asociado durante décadas los dientes blancos con la buena salud y los dientes amarillos con la falta de higiene, la realidad es bastante más compleja. Así lo confirma la ortodoncista Almudena Herraiz, quien aclara en uno de sus vídeos virales en TikTok una verdad poco conocida: “Los dientes amarillos no solo son por falta de higiene”.

Muchos pacientes se sorprenden al descubrir que, pese a mantener una higiene bucodental estricta, el tono de sus dientes sigue siendo más oscuro de lo que esperaban. Y es que, como señala Herraiz, “el color del diente lo da la dentina”, no el esmalte.

La dentina es un tejido interno del diente que suele presentar una tonalidad amarilla natural. El esmalte, que es la capa externa y blanca, es en realidad translúcido. Por tanto, cuando la dentina tiene un color más pronunciado, esa tonalidad se trasluce y tiñe la apariencia del diente desde el interior.

“Obviamente, influye la higiene, los pigmentos alimentarios que comemos, el tabaco o ingredientes como la cúrcuma. Pero hay muchas personas con muy buena higiene que tienen un color de diente más amarillo, simplemente porque su dentina es más oscura”, explica la experta.

La blancorexia es la obesión por tener los dientes blancos / Freepik

No todo es culpa del café

El consumo de sustancias como café, té negro, vino tinto, refrescos de cola o tabaco sí puede manchar el esmalte, provocando un tono más apagado. Pero incluso en ausencia de estos hábitos, es posible tener dientes amarillos.

“La genética también influye”, recuerdan muchos profesionales. Algunas personas nacen con una dentina más amarilla o con un esmalte más fino, lo que hace que el color natural sea más visible. Además, con el paso de los años, el esmalte tiende a desgastarse, dejando al descubierto esa capa interior que es más oscura.

Soluciones para una sonrisa más blanca

Si el color de tus dientes te preocupa, hay formas seguras y eficaces de mejorar su aspecto. Se recomienda diferenciar entre dos opciones según el origen del problema:

Si crees que se debe a una higiene deficiente , lo mejor es acudir al dentista para realizar una limpieza profesional, eliminar sarro acumulado y reforzar la higiene diaria.

, lo mejor es acudir al dentista para realizar una limpieza profesional, eliminar sarro acumulado y reforzar la higiene diaria. Si sospechas que el tono amarillento es natural o genético, puedes plantearte un blanqueamiento dental profesional.

“Si quieres verlos más blancos, una opción sería hacerte un blanqueamiento”, aconseja Herraiz. Existen técnicas en clínica (con lámpara LED, por ejemplo) o combinadas con tratamientos ambulatorios en casa, bajo supervisión odontológica.

Claves para mantener una higiene dental óptima

Tanto si quieres prevenir el amarilleamiento como si acabas de hacerte una limpieza o un blanqueamiento, la ortodoncista recuerda algunas pautas esenciales:

Cepíllate los dientes al menos tres veces al día.

Pasa hilo dental una vez al día.

una vez al día. Usa enjuague bucal adecuado a tus necesidades.

adecuado a tus necesidades. Si puedes, añade un irrigador dental a tu rutina.

La obsesión por la blancura extrema puede jugar en contra. “No todos los dientes deben parecer carillas”, advierte Herraiz en sus redes. La salud bucodental no se mide únicamente por el color, sino por el estado general de la boca: encías sanas, ausencia de caries, aliento fresco y una masticación eficaz.

En un mundo inundado por filtros y sonrisas de anuncio, es importante entender que la belleza también reside en lo natural. Y que un diente amarillo no siempre es un diente sucio.