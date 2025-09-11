¿Tu hijo no puede dormir en la vuelta al cole? El pediatra Daniel Fernández te da cuatro consejos para conseguir su mejor descanso

El descanso de los niños es muy importante durante la etapa escolar, especialmente, durante la vuelta al cole. Dormir el tiempo adecuado todas las noches les garantizará un desarrollo óptimo y mejora su rendimiento académico. Por eso, es fundamental establecer horarios regulares y crear un ambiente tranquilo que favorezca el sueño, como recuerda el pediatra Daniel Fernández.

Estos consejos prácticos ayudan a que los más pequeños duerman bien y puedan afrontar el curso escolar con energía y concentración, porque esto no es un lujo, sino una necesidad. Durante la infancia, el descanso nocturno es fundamental para la memoria, la concentración, el rendimiento académico y el desarrollo físico y emocional. Según la Asociación Española de Pediatría, los niños en edad escolar deberían dormir entre 9 y 11 horas cada noche para garantizar un adecuado crecimiento y maduración cerebral.

Cuando un niño no descansa lo suficiente, las consecuencias no tardan en aparecer: irritabilidad, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, déficit de atención e incluso un mayor riesgo de obesidad infantil. La falta de sueño afecta también a la regulación del apetito, por eso, los especialistas insisten en que el sueño debe ocupar un lugar prioritario dentro de los hábitos familiares.

Los consejos del pediatra Daniel Fernández para un buen descanso

En un vídeo compartido en sus redes sociales, el doctor Daniel Fernández ha resumido en cuatro claves los pasos básicos para que los niños concilien el sueño de manera adecuada durante el curso:

Mantener horarios fijos: Según el especialista, acostar y levantar a los niños siempre a la misma hora ayuda a que desarrollen un patrón de sueño saludable y estable. Ambiente tranquilo y sin pantallas: El pediatra recalca que el dormitorio debe ser un espacio relajante, libre de dispositivos electrónicos, ya que la luz azul de móviles y tabletas interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Evitar estimulantes antes de dormir: El consumo de cafeína o exceso de azúcar puede dificultar la conciliación del sueño, especialmente en niños mayores de cuatro años. Fernández recomienda evitar refrescos, chocolates o golosinas a última hora del día. Controlar las siestas: Para los niños en edad preescolar y escolar, las siestas no deben superar una hora y nunca realizarse después de las 3 o 4 de la tarde. De este modo, será más fácil que lleguen con sueño a la hora de acostarse.

El pediatra concluye recordando que el sueño es una de las bases del crecimiento y desarrollo integral de los niños, y que los padres deben actuar como modelos, fomentando hábitos de descanso saludables también en el hogar.