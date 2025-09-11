Cómo reconocer un atragantamiento y aplicar la maniobra de Heimlich de forma eficaz

El atragantamiento es una emergencia que puede ocurrir en cualquier momento. Conocer cómo reconocer los síntomas y aplicar primeros auxilios adecuados, como la maniobra de Heimlich, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Estadísticas alarmantes en España: ¿por qué es crucial saber intervenir?

En 2022 , se registraron 3 546 muertes por atragantamiento accidental en España, cifra récord según el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA) citando datos del INE.

Esto representa el doblete del total en 2020 (2 511 muertes). En otras palabras, cada menos de tres horas muere alguien por atragantamiento.

Además, en las últimas dos décadas las muertes por atragantamiento se han multiplicado por seis, desde solo 572 en el año 2000 hasta 3 546 en 2022.

, desde solo 572 en el año 2000 hasta 3 546 en 2022. Las víctimas no suelen ser niños: el 90 % de los fallecimientos ocurrieron en mayores de 65 años, mientras que apenas hubo ocho casos en menores de cinco años.

¿Cómo reconocer que una persona se está atragantando?

Cuando alguien presenta una obstrucción total de las vías respiratorias, los signos son muy claros:

Imposibilidad de hablar, toser o respirar con fuerza.

Manos clavadas en la garganta (gesto universal de atragantamiento).

Respiración ruidosa o muy débil.

Coloración azulada o grisácea de piel, labios o uñas.

Pánico visible, pérdida de conciencia inminente.

Si la persona puede toser y hablar, es una obstrucción parcial: en ese caso, mejor dejar que tosa por sí misma y vigilar.

Qué hacer ante un atragantamiento total: paso a paso

Animar a toser — todavía es la primera defensa importante

La tos es el mecanismo natural más eficaz para despejar la vía aérea. Incentiva a que tosa con fuerza antes de realizar maniobras invasivas.

Alternar palmadas en la espalda y compresiones abdominales

Sigue el protocolo actual recomendado por el European Resuscitation Council (ERC), la Cruz Roja y la Mayo Clinic:

Cinco palmadas firmes en la espalda , con la persona ligeramente inclinada hacia adelante, entre los omóplatos.

, con la persona ligeramente inclinada hacia adelante, entre los omóplatos. Si eso no funciona, realiza cinco compresiones abdominales (maniobra de Heimlich): colócate detrás, haz un puño justo por encima del ombligo, cúbrelo con la otra mano y empuja hacia dentro y hacia arriba. Repite los ciclos hasta liberar el objeto o hasta que llegue ayuda.

Adaptaciones según la persona

Niños mayores de 1 año : cinco palmadas y cinco compresiones, similar al adulto, con cuidado de no dañar orgánicamente.

: cinco palmadas y cinco compresiones, similar al adulto, con cuidado de no dañar orgánicamente. Personas embarazadas o muy obesas : se sustituyen las compresiones abdominales por compresiones torácicas al centro del pecho, justo por encima del esternón.

: se sustituyen las compresiones abdominales por al centro del pecho, justo por encima del esternón. Victimas conscientes en silla de ruedas o tumbadas: ajustar la técnica manteniendo la inclinación y fuerza correcta, adaptando la posición del rescatador.

Llamar a emergencias (112 en España)

Si eres un único rescatador, se aconseja llamar a emergencias antes de comenzar las maniobras. Si hay otra persona, asigna esa tarea mientras aplicas primeros auxilios.

Si la persona pierde la conciencia

Iniciar RCP básica (compresiones torácicas y respiración artificial) e intentar visualizar y retirar el objeto si es accesible, pero no introducir los dedos en la boca sin verlo por riesgo de empujarlo más adentro.

¿Qué evitar al aplicar primeros auxilios por atragantamiento?

No golpear la espalda si la persona está erguida , podría empujar el objeto más adentro.

, podría empujar el objeto más adentro. No introducir los dedos sin ver el objeto (riesgo de empujarlo o provocar lesiones), especialmente en niños.

(riesgo de empujarlo o provocar lesiones), especialmente en niños. No aplicar compresiones abdominales en embarazadas o personas con lesiones abdominales : causa lesiones internas graves.

: causa lesiones internas graves. Evitar técnicas anticuadas o no recomendadas, como maniobras de presión sin alternar palmadas, sin evidencia clínica suficiente.

Estudio técnico sobre presiones (lo que dice la ciencia sobre efectividad)

Un estudio del Centro Español de Reanimación (CERC) midió las presiones generadas en la vía aérea durante las maniobras:

Heimlich (compresión abdominal) : hasta 64 cm H₂O contra el cuerpo extraño.

: hasta contra el cuerpo extraño. Palmadas en la espalda : solo unos 7 cm H₂O .

: solo unos . La tos voluntaria puede alcanzar presiones de 179 cm H₂O .

puede alcanzar presiones de . Estos datos confirman por qué alternar palmadas y compresiones es clave, pero nunca depender solo de las palmadas.

Actuar bien salva vidas

Con más de 3 500 muertes anuales en España, gran parte evitables con formación y actuación rápida, saber aplicar la maniobra de Heimlich y primeros auxilios contra el atragantamiento es esencial para todos. Actuar con seguridad, conociendo qué hacer y qué evitar, y apoyarte en estudios y guías actuales te permite responder con confianza y eficacia. La prevención, la educación y la práctica regular (por ejemplo, en cursos certificados) son la mejor inversión para salvar vidas.