¿Alguna vez sentiste que todo iba a cámara lenta? La ciencia tiene una explicación

Todo iba bien hasta que llega un frenazo, un golpe y un crujido sordo. Y de pronto, el tiempo se estira. Como si alguien hubiese bajado el ritmo del mundo y un segundo durara una eternidad. Esa sensación extraña, casi cinematográfica, la ha vivido más gente de la que imaginas.

Pero según la divulgadora en neurociencia Raquel Mascaraque, el tiempo no se ralentiza realmente. “No es que el tiempo pase más lento, sino que tu cerebro recuerda y procesa la vivencia de una forma mucho más intensa”, afirma.

Entre el miedo y la memoria

Para comprender este fenómeno, un grupo de científicos diseñaron un experimento fascinante. Varias personas se lanzaron al vacío en una especie de “puenting”, mientras llevaban relojes diseñados especialmente para el estudio. Todos aseguraban que la caída había durado más de lo que realmente duró: un 36% más, en promedio.

Sin embargo, al analizar si podían leer correctamente la hora durante la caída, fracasaban. ¿Por qué? Porque, aunque la sensación era de cámara lenta, su capacidad visual no se había potenciado.

“La conclusión es que lo que cambia es la codificación de la memoria”, explica Mascaraque. “No es que percibas más lentamente, sino que lo recuerdas con más riqueza y detalle”.

Un truco de supervivencia

Esa intensidad con la que el cerebro registra el momento tiene una explicación evolutiva: es un mecanismo de supervivencia. “Cuando sentimos que estamos en peligro, la amígdala clave en la respuesta emocional genera un sistema de recuerdos ultradetallados que nos hace sentir que el tiempo pasa más despacio”, explica la experta.

No es magia, ni un superpoder. Pero casi. “Tu cerebro te monta una ilusión óptica donde parece que tienes superpoderes y que consigues ralentizar el tiempo cuando en realidad es cosa de la memoria, que procesa todo de una forma muchísimo más intensa”.

¿Qué papel juegan las emociones?

No obstante, no solo ocurre con experiencias negativas. También sucede en momentos emocionalmente intensos: el nacimiento de un hijo, una declaración de amor inesperada o una noticia que te cambia la vida. Todo lo que nos remueve profundamente activa el cerebro de un modo distinto.

Además de la amígdala, en este fenómeno intervienen neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, responsables de la atención y la alerta. Estos químicos provocan un efecto llamado taquipsiquia, que no es otra cosa que la sensación de desaceleración del tiempo.

Cerebro y efecto cámara lenta

Durante un episodio de taquipsiquia, el cerebro aumenta su capacidad de procesamiento visual, enfoca la atención y capta más detalles. Por eso, aunque un evento solo dure unos segundos, se recuerda como si hubiera durado una eternidad. “Es como si tu cerebro se convirtiera en una cámara de alta velocidad que graba cada milímetro del recuerdo”, resume Mascaraque.

Esto ayuda a entender por qué tantas personas que han sufrido accidentes de tráfico o situaciones de peligro extremo relatan que “vieron todo en cámara lenta”. En parte, es una respuesta protectora. Pero también puede tener consecuencias. Cuando el recuerdo es demasiado nítido y repetitivo, puede dar lugar a trastornos como el estrés postraumático (TEPT).

Por eso, advierten los expertos, además de tratar las lesiones físicas, es fundamental atender la salud emocional tras un suceso traumático. Porque el impacto no solo deja huellas en el cuerpo también lo hace en la memoria. Así lo resume Raquel Mascaraque: “Tu cerebro te engaña para salvarte. Te da unos segundos de ventaja y eso te permite reaccionar". Una lección que nos recuerda que, a veces, la ciencia es más poética que la ficción.