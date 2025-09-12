¿Sin tiempo para cuidarte? Esta rutina puede reducir a la mitad el riesgo de sufrir un infarto

No siempre es el dolor en el pecho. A veces es la fatiga crónica, el insomnio persistente o ese estrés que no cesa. Señales que el cuerpo lanza en silencio, mientras el corazón acumula daño. Para el cardiólogo Aurelio Rojas, la solución no está en una pastilla milagrosa ni en promesas inalcanzables. Está en el movimiento y más concretamente, en tres cifras: 7-11-4.

“No tener tiempo ya no es una excusa. Esta regla puede reducir tu riesgo de infarto hasta en un 50% y ganar energía, mejor descanso y menos estrés”, asegura el especialista, que difunde esta rutina sencilla desde sus redes sociales con un mensaje tan directo como eficaz: cuidar tu corazón no requiere un gimnasio, solo constancia.

¿En qué consiste la regla 7-11-4?

Aurelio lo explica con ejemplos prácticos de vida real, pensados para cualquier persona que no tiene horas libres, pero sí ganas de mejorar:

7.000 pasos al día: puedes lograrlos caminando al trabajo, aparcando más lejos o bajándote una parada antes de la guagua. El objetivo no es batir récords, sino moverse más.

puedes lograrlos caminando al trabajo, aparcando más lejos o bajándote una parada antes de la guagua. El objetivo no es batir récords, sino moverse más. 11 minutos de actividad intensa: caminar rápido, subir escaleras, cargar la compra o pasear al perro. “Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos”, recomienda. No hace falta entrenar duro, solo activar el cuerpo.

caminar rápido, subir escaleras, cargar la compra o pasear al perro. “Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos”, recomienda. No hace falta entrenar duro, solo activar el cuerpo. 4 días de fuerza por semana: planchas, flexiones, sentadillas en casa, sin pesas, sin máquinas. “No quiero que te conviertas en un culturista, sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo: el músculo”, afirma.

La eficacia de esta rutina no es una opinión, sino una evidencia respaldada por estudios de alto impacto. El propio Rojas cita tres referencias clave:

No hacer nada sí es un riesgo

“Tu estilo de vida actual va a acabar destrozando tu corazón si no haces cambios”, advierte el cardiólogo. La amenaza no es lejana: infarto, angina de pecho o insuficiencia cardiaca pueden ser la consecuencia directa de la inacción.

Pero la buena noticia, insiste, es que el cambio es mínimo comparado con el beneficio: “Aplicarla es tan sencillo y tan útil que, además, obtendrás más energía en tu día a día”. También mejora el descanso y reduce el cortisol, esa hormona del estrés que cuando se mantiene alta daña silenciosamente órganos vitales.

Rojas no solo habla desde el estudio, sino desde la experiencia clínica. “Como cardiólogo, te aseguro que no existe mejor tratamiento para reducir el cortisol, controlar el estrés crónico y proteger tu corazón. Además, dormirás mejor y tendrás más energía cada día”, afirma.