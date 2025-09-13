¿Sabías que consumir chocolate con un 80% de cacao puede duplicar tus células madre?

El chocolate caliente siempre se ha asociado al placer, al invierno y a los recuerdos de infancia. Sin embargo, en la voz de un cardiólogo reconocido internacionalmente, esta bebida se convierte en un inesperado aliado de la salud cardiovascular.

Así lo explicó el doctor William Li en el pódcast Feel Better, Live More, conducido por Rangan Chatterjee. En apenas veinte minutos, el especialista resumió cómo un alimento cotidiano, consumido en su forma más pura, puede favorecer la regeneración celular, proteger el corazón y mejorar la capacidad natural del cuerpo para sanar.

El cacao como activador de células madre

“La alimentación no solo influye en la energía del día a día, también en la capacidad del cuerpo para repararse desde dentro”, aseguró el doctor William Li. El investigador, experto en angiogénesis, puso un ejemplo tan cotidiano como sorprendente: el chocolate caliente.

Según sus datos, dos tazas de cacao negro duplicaron el número de células madre circulando en los vasos sanguíneos en apenas un mes. Además, mejoraron la resiliencia vascular al doble. Li dejó claro que se trata de un beneficio ligado al cacao de alta calidad, no a los ultraprocesados.

Productor de cacao en Costa de Marfil. / Legnan Koula

La diferencia está en la pureza del cacao

El secreto reside en los flavonoles, compuestos antioxidantes presentes en el cacao que actúan directamente sobre el sistema de reparación natural. Estos componentes ayudan al organismo a regenerar tejidos, incluyendo los del corazón y los vasos sanguíneos.

El propio Li puntualizó: “No es el chocolate, depende de la calidad. Mínimo un 80 %, esa es la diferencia”. Con esto, invitó a los oyentes a mirar con atención las etiquetas y evitar aquellos productos cargados de azúcar o aditivos.

La propuesta no es una invitación al consumo indiscriminado, sino a la elección consciente. Li insistió en que los estudios demuestran cómo los flavonoles están asociados con una reducción del riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares.

“Tan solo dos tazas de chocolate caliente negro, con altos niveles de cacao, lograron resultados medibles en el sistema vascular”, recordó el experto. Esa evidencia convierte un gesto tan común como calentar una taza en un ritual de autocuidado.

Aliados de la medicina preventiva

En el espacio conducido por Rangan Chatterjee, el cardiólogo no solo habló del cacao, sino de la importancia de que los alimentos cotidianos se conviertan en aliados de la medicina preventiva. La clave, según su planteamiento, está en convertir la despensa en un laboratorio natural de salud.

Chatterjee, conocido por su enfoque integrador de la medicina, subrayó que estos hallazgos demuestran cómo pequeños cambios en la dieta pueden tener un efecto profundo en la longevidad y en la calidad de vida.

Mirar la etiqueta antes de decidir

La recomendación final fue clara: si la etiqueta de un producto genera desconfianza, mejor devolverlo al estante. Buscar chocolates con ingredientes mínimos, con un porcentaje de cacao igual o superior al 80 %, es el paso esencial para obtener el beneficio real.

Como recordó Li: “Si prestamos atención a los detalles de lo que consumimos, podemos transformar algo tan sencillo como una taza de chocolate en un verdadero tratamiento para nuestras células”.